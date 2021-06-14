Miçotakis’ten Türkiye Açıklaması

France 24’e konuşan Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan’ın ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ifade ederek “Bu alanda işbirliği yapabiliriz. Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO’nun da yararınadır” dedi.

Miçotakis şöyle devam etti:

“Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız” diyen Yunan Başbakanı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna ilişkin olarak da “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a karşı Doğu Akdeniz’de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye’nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır.”