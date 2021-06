Trump’ın danışmanı sağlık uzmanı Anthony Fauci’nin e-postalarına ulaşıldı

Amerikalıların çoğunluğunun pandemi konusunda en güvenilir yetkili gözüyle baktığı, ama eski Başkan Donald Trump’la kamuoyu önünde tartıştığından Trump taraftarlarının hedef aldığı Fauci’nin Mart-Nisan 2020’deki 866 sayfa tutan e-postaları Bilgilenme Özgürlüğü Yasası’na başvurularak elde edildi.

Pandeminin en kritik döneminin yazışmaları

The emails show that Fauci was inundated with correspondence from colleagues, hospital administrators, foreign governments and random strangers — about 1,000 messages a day, he says at one point. https://t.co/PWm2Kiep7j

