Trump’ın danışmanı sağlık uzmanı Anthony Fauci’nin e-postalarına ulaşıldı

Amerikalıların çoğunluğunun pandemi konusunda en güvenilir yetkili gözüyle baktığı, ama eski Başkan Donald Trump’la kamuoyu önünde tartıştığından Trump taraftarlarının hedef aldığı Fauci’nin Mart-Nisan 2020’deki 866 sayfa tutan e-postaları Bilgilenme Özgürlüğü Yasası’na başvurularak elde edildi.

Pandeminin en kritik döneminin yazışmaları

Anketlere göre Amerikalıların çoğunluğunun pandemi konusunda en güvenilir yetkili gözüyle baktığı, ama eski Başkan Donald Trump’la kamuoyu önünde tartıştığından Trump taraftarlarının hedef aldığı Fauci’nin Mart-Nisan 2020’deki 866 sayfa tutan e-postaları Bilgilenme Özgürlüğü Yasası’na başvurularak elde edildi. Yeni Başkan Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanı yaptığı Fauci’nin pandeminin ilk aylarına denk gelen e-postaları, Trump yönetimi altında tam bir kaosla geçen ilk haftalarda rota çizme çabasını ortaya koyuyor.

The emails show that Fauci was inundated with correspondence from colleagues, hospital administrators, foreign governments and random strangers — about 1,000 messages a day, he says at one point. https://t.co/PWm2Kiep7j — The Washington Post (@washingtonpost) June 1, 2021

‘Trump kafaları karıştırdığı için günde 1000 e-posta alıyordum’

The Washington Post’a yayımlanan e-postalarıyla ilgili konuşan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü, meslektaşlarından, siyasilerden, sağlık çalışanlarından, yabancı hükümetlerden ve yabancılardan günde ortalama 1000 e-posta aldığını söyledi.

Trump’a dezenformasyon yaptığında kamuoyu önünde itiraz eden ve sonunda Trump tarafından dışlanan Fauci, “Beyaz Saray’dan gelen karışık mesajlar nedeniyle kafası karışıp işin aslını öğrenmek isteyen herkesten her türlü soru geliyordu” dedi.

Bazı e-postalar şöyle:

* 21 Nisan 2020’de Beyaz Saray’daki basın toplantısının iptal edildiği bilgisi verildiğinde, Fauci, “Eyvah… Bu, benim için basın toplantısız üst üste 4 gün demek” yazarak bir çift gülümseme emojisi eklemiş.

Seksi bulunmasına ‘Toplumumuz çıldırmış’ tepkisi

* Nisan 2020’de People dergisinin geleneksel ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ unvanının 80’lik Fauci’ye verilmesi için internette imza kampanyası başlatılmasına koşut, kendisine Google News’dan “(New York Valisi Andrew) Cuomo Aşkı ve Fauci Tutkusu, bu adamların cinselleştirilmesi internette aldı başını gitti” başlıklı haber uyarısı gelmiş. Fauci, bu e-postayı bir başkasına yollarken “Tıklarsan, aklın başından gidecek. Toplumumuz tamamen çıldırmış” diye yazmış.

‘Gerçekten sürreal’

* Bir meslektaşı da “Fauci çorapları, Fauci donutları, Fauci hayranlığı sanatı: Koronavirüs uzmanı, tarikat lideri gibi hayranları cezbediyor” başlıklı haberi kendisine postaladığında, “Gerçekten sürreal. Umarım tüm bunlar en kısa zamanda durur” yanıtını vermiş.

Trump’ın şeytanlaştırdığı Çin’le sıcak mesajlaşma

* Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü George Fu Gao, Science dergisinde yayımlanan röportajında ‘ABD’nin insanlara maske takma tavsiyesi yapmamakla büyük hata ettiği’ sözlerine yer verilmesi üzerine 28 Mart 2020’de Fauci’ye “Science röportajını gördüm. Ben, nasıl olur da başkaları hakkında konuşurken ‘büyük hata’ derim. O, gazetecinin ifadesi. Umarım anlıyorsundur. Virüsü dünyadan silmek için birlikte çalışalım” diye yazmış.

Fauci, Çinli meslektaşına “Notunuz için teşekkür ederim. Tümüyle anlıyorum. Sorun yok. Bunu birlikte atlatacağız” yanıtını göndermiş.

Fauci’ye yönelik saldırılar Çin’i endişelendirmiş

* Trump yanlılarının tehditleri nedeniyle tam zamanlı koruma altındaki Fauci’ye 8 Nisan 2020’de bir e-posta daha gönderen Gao, “Bazı kişilerin saldırısına uğradığınıza dair haberler gördüm, umarım yanlıştır. Bu akıldışı durum altında iyi olduğunuzu umarım” demiş.

Fauci, “Nazik notunuz için teşekkür ederim. Bu dünyadaki bazı delilere rağmen asayiş berkemal” karşılığını vermiş.

Cumhuriyetçi vekil: Gerçekleri anlatmaya devam edin

* Koronavirüsü ciddiye almayan Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nin Michigan milletvekili Fred Upton, bazı Cumhuriyetçi vekillerin neden pandemiyle mücadele için çıkarılmaya çalışan parayı engellemek için uğraştığını izah eden mektubunda, “Bilimsel gerçeklerin anlatıcısı olmaya devam edin” demiş.

Fauci “Teşekkürler, Fred. Notunu takdir ediyorum” yanıtını vermiş.