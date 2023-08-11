Günde 4 Bin Adım Yeterli! Şaşırtan Araştırma

Uzun zamandır 10 bin adım hakkında bilimsel şüpheler vardı. Şimdi bir meta-analiz, daha kısa yürüyüşlerin bile yardımcı olduğunu gösterdi: Günde 4 bin adım…

Egzersiz tüm insanların sağlığı için tavsiye edilen iyi bir şey. Sadece koşmak değil, yürüyüş yapmak da kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlar, metabolizmayı çalıştırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kronik hastalıklara karşı vücudun korunmasına yardımcı olur.

Eskiden kalori sayıyorsanız, bugün adım sayıyorsunuz, özellikle: günde 10 bin adım.

Bir önceki fikre göre günde 10 bin adım (adımın uzunluğuna bağlı olarak 6-8 kilometre) atan kişi formda ve sağlıklı kalıyordu.

Bu sözde büyülü değer hakkında uzun süredir bilimsel şüpheler vardı.

Şimdi “Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi”nde yayınlanan yeni bir meta-analiz, günlük 4 bin adımın herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini azaltmaya başlamak için yeterli olacağı

sonucuna ulaştı.

Günde 4 Bin Adım: Kalp Hastalıkları İçin 2300 de Yeterli

Günde 2.300 adım bile kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Araştırmacılar toplam 17 çalışmayı değerlendirdi ve böylece dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 227 bin kişinin verilerine erişim sağladı.

Her gün yürümenin, yaş, cinsiyet veya konum ne olursa olsun, daha uzun ve daha sağlıklı yaşam şansı ile yakından ilişkili olduğunu buldular.

Temel olarak, ne kadar çok yürürseniz o kadar iyi. 4 bin adımın üzerinde 20 bin adıma kadar atılacak ilave her bin adım ise erken ölüm riskini yüzde 15 oranında azaltıyor.

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Günlük adım sayınızı 500 artırmak, yüzde 7 daha düşük ölümcül kalp hastalığı riski ile ilişkilendiriliyor.

Bu arada, 10 bin adım kuralı hiçbir zaman bilimsel olarak kanıtlanmadı, ancak muhtemelen bir Japon şirketinin akıllı pazarlama stratejisine kadar uzanıyor.

Yamasa şirketi, Tokyo’daki Olimpiyat Oyunlarına uygun olarak, 1964’te ilk giyilebilir pedometre olan “Manpo-kei”yi – “10.000 adım sayacı” anlamına gelir – piyasaya sürdü.

Üretici, bu adım sayısının sizi formda tuttuğunu ve sağlıklı bir yaşam tarzının bir ifadesi olduğunu açıkladı.

Polonya’daki Lodz Tıp Üniversitesi ve ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ekipler, yürümenin faydalarının yaşadıklara yere bakılmaksızın tüm cinsiyetler ve yaş grupları için geçerli olduğu sonucuna ulaştı.

Ancak en büyük fayda 60 yaşın altındakiler arasında görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yetersiz fiziksel aktivite her yıl 3,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu dünya genelinde en yaygın dördüncü ölüm nedeni.

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