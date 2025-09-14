Halkidiki’de lüks yatırım dönemi: Paliouri Villaları

Son yıllarda artan turizm hareketliliği ve yabancı yatırımcı ilgisiyle dikkat çeken Halkidiki’de gayrimenkul piyasası hızla yükseliyor. Yunanistan hükümetinin 2024’te Golden Visa alt limitini 250.000 avrodan 400.000 avroya yükseltme kararı, bölgede alım hareketliliğini hızlandırdı. Özellikle Kassandra Yarımadası’nın güney ucundaki Paliouri bölgesi, doğal güzellikleri, gelişmiş altyapısı ve stratejik konumuyla yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Paliouri Villaları: Lüks ve doğayla iç içe yaşam

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları tarafından geliştirilen Paliouri Villaları, Glarokavos Körfezi’ne birkaç dakika mesafede yer alıyor. 142 metrekarelik geniş iç mekânları, özel havuzları, peyzajlı bahçeleri, açık deniz manzarası, akıllı ev teknolojileri ve kapalı site güvenliğiyle öne çıkan bu özel proje, hem konforlu bir yaşam hem de yüksek kira getirisi sağlama potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Golden Visa ile Avrupa’da yaşam fırsatı

Yatırımcılar, Paliouri Villaları’ndan minimum 400.000 avroluk alımla Golden Visa kapsamında Yunanistan’da oturum hakkı kazanabiliyor. Bu program, yatırımın tamamlanmasının ardından yalnızca 120 gün içinde sonuçlanıyor ve 8 aile üyesini kapsıyor. Projenin sunduğu en sıra dışı avantaj ise, tek bir villa ile iki ayrı ana başvuru sahibi için Golden Visa alınabilmesi. Bu özellik, projeyi bölgedeki benzer yatırımlardan ayrıştırıyor.

Aztek’ten profesyonel yatırım desteği

Aztek Gayrimenkul ve Yatırımları, yatırım sürecinde tapu devir işlemleri, vergi danışmanlığı, yerinde mülk gezileri, kira yönetimi, getiri analizleri ve Golden Visa başvuru desteğiyle uçtan uca hizmet sağlıyor. Bu kapsamlı yaklaşım, Paliouri Villaları’nı güvenilir ve yüksek potansiyelli bir yatırım seçeneği haline getiriyor.

Halkidiki’de yükselen yatırım değeri

Halkidiki, son üç yılda yüzde 22’yi aşan konut değeri artışıyla Yunanistan’ın en hızlı yükselen bölgelerinden biri konumuna geldi. Muhteşem plajları, tarihi dokusu ve gelişen altyapısıyla her geçen gün daha fazla turist ve yatırımcıyı çeken bölge, 2025’te de yabancı alıcılar için stratejik bir yatırım noktası olmayı sürdürecek gibi görünüyor.

