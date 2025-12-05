İstanbul’da çetelere operasyon

Casper ve Çirkinler suç örgütlerine operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Casperlar ve Çirkinler çetesine yönelik yapılan operasyonda 3’ü çocuk 7 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının operasyona ilişkin paylaşımında bu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Casper ve Çirkinler Silahlı Suç Örgütleri adına 03.12.2025 tarihinde İstanbul ilinin bir ilçesinde eylem hazırlığında iken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklanmalarının akabinde genişletilen soruşturma işlemleri çerçevesinde, 21.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde ikamet kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen l’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs hakkında, 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren Vintage Motors isimli oto galerinin kurşunlanması eylemi ile alakalı 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen arama, yakalama, gözaltı kararları neticesinde, 05.12.2025 tarihinde toplamda 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.”