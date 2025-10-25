Vatan Caddesinde yol çöktü

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Pendik Olimpiyat Meydanı, Hasköy Sahil Yolu ve Kağıthane Ayazağa Yolu’nda araçlar güçlükle ilerlerken, Fatih Vatan Caddesi’nde yaşanan yol çökmesi büyük paniğe neden oldu. Yağış sonrası cadde ortasında oluşan yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çukura düşmemek için manevra yapan taksi takla attı.

Vatan Caddesinde korku dolu anlar

Olay, saat 05.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki A.Y. yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, açılan çukuru fark edip son anda manevra yaptı ancak kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen taksiden sürücü, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yağış kent genelinde etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da gece boyu etkisini gösteren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sabah saatlerinde ise Vatan Caddesi’ndeki çökme ve bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

