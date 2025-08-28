Galatasaray’dan transfere 240 milyon Euro

Galatasaray’da Wilfried Singo’nun maaşı 4.8 milyon Euro

Galatasaray, Monaco’dan transfer ettiği sağ bek ve sağ stoper Wilfried Singo’nun maliyetini açıkladı. Galatasaray’ın resmi açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo’nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü AS Monaco Football Club SAM’a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.8 milyon Euro garanti ücret ödenecektir” denildi. Böylece Singo’nun toplam maliyeti yaklaşık 55 milyon Euro oldu.

Leroy Sane’ye 3 yılda 36 milyon Euro

Galatasaray bu transfer döneminde Victor Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra yıllık 15 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Nijeryalı santrforun Galatasaray’a toplam maliyeti 135 milyon Euro oldu. Bayern Münih’ten bedelsiz alınan Leroy Sane ise yıllık 12 milyon Euro’dan 3 yılda 36 milyon Euro maaş alacak. Galatasaray geçen sezon kiralık oynattığı Ismael Jakobs’un bonservisini Monaco’dan 8 milyon Euro’ya alırken oyuncuya yıllık 2.1 milyon Euro’dan iki sezonda 4.2 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray’ın Wilfried Singo, Victor Osimhen, Ismael Jakobs ve Leroy Sane için kasasından çıkacak rakam yaklaşık 240 milyon Euro’ya ulaşacak.