İngiltere’de yoğun kar yağışı: Uçuşlar askıya alındı

İngiltere’de etkili olan yoğun kar yağışı, ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle ülkenin orta kesiminde, kuzeybatısında ve Galler’in büyük bir bölümünde ikinci derece uyarı yapıldı. Kar yağışı nedeniyle havaalanlarında aksaklıklar yaşanırken, Leeds Bradford, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarının pistleri geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Havaalanları kapandı, uçuşlar gecikti

Yoğun kar yağışının özellikle kuzeybatı İngiltere’yi etkisi altına aldığı belirtilirken, havaalanı yetkilileri pistlerin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Leeds Bradford Havaalanı yönetimi, kar temizleme ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını belirtirken, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarında da benzer bir durum yaşanıyor. Uçuş iptallerine ek olarak, birçok seferde gecikmeler yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililerden uyarı

Havaalanı yetkilileri, yolculara uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, zorlu hava koşulları nedeniyle karayollarında da ulaşımda sıkıntılar yaşandığı bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

İkinci derece uyarı devam ediyor

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının özellikle gece saatlerinde artarak devam edeceğini ve sıcaklıkların ciddi ölçüde düşebileceğini belirtti. İkinci derece uyarının yürürlükte olduğu bölgelerde, karın günlük yaşamı aksatmaya devam etmesi bekleniyor.

Hava koşulları seyahati zorlaştırıyor

İngiltere’de kış mevsimi, bu yıl yoğun kar yağışıyla kendini hissettiriyor. Hava ulaşımında yaşanan bu aksaklıklar, yolcuları alternatif ulaşım yollarını kullanmaya yönlendirirken, yetkililer güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hava koşullarının normale dönmesinin birkaç günü bulabileceği belirtiliyor.

Kansas’tan Florida’ya kadar milyonlarca insanı etkileyebilecek yoğun kar, buz ve dondurucu soğuklar geliyor. Uzmanlar, Kuzey Kutbu’ndan kaçan polar vortex etkisinin ciddi aksamalara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

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