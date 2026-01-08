FutbolAvrupaSporVideo

Real Madrid füzeyle vurdu

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Atletico Madrid'i yenerek finalde Barcelona'nın rakibi oldu

Real Madrid, Atletico Madrid’i füzeyle yıktı

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, ezeli rakiplerinden Atletico Madrid’i 2-1 yenerek finalde ezeli rakibi Barcelona ile eşleşti.

Eflatun-beyazlılarda 2. dakikada Fede Valverde, uzaktan köşeye nefis bir frikik vuruşuyla kaleci Jan Oblak’ı avladı: 0-1

55’te savunmanın arkasına sarkan Rodrygo topu köşeden ağlara bıraktı: 0-2

Suudi Arabistan’ın Alinma Bank Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth kafayla farkı bire indirdi.

Beyaz-şimşeklerde teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler‘i 81. dakikada sahaya sürdü.

Real, Atletico Madrid ile evinde oynadığı lig maçını ise 5-2 kaybetmişti.

Cristiano Ronaldo’ya şok

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile 21 Ocak’ta İstanbul’da karşılaşacak.

Bu arada normal süresi 2-2 biten maçta Paris Saint Germain ise Marsilya’yı seri penaltılarda 4-1 mağlup ederek Fransa Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Federico Valverde’den jeneriklik gol – video

