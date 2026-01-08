Real Madrid füzeyle vurdu

Real Madrid, Atletico Madrid’i füzeyle yıktı

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, ezeli rakiplerinden Atletico Madrid’i 2-1 yenerek finalde ezeli rakibi Barcelona ile eşleşti.

Eflatun-beyazlılarda 2. dakikada Fede Valverde, uzaktan köşeye nefis bir frikik vuruşuyla kaleci Jan Oblak’ı avladı: 0-1

55’te savunmanın arkasına sarkan Rodrygo topu köşeden ağlara bıraktı: 0-2

Suudi Arabistan’ın Alinma Bank Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 58. dakikasında Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Alexander Sörloth kafayla farkı bire indirdi.

Beyaz-şimşeklerde teknik direktör Xabi Alonso, yedek kulübesinde başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler‘i 81. dakikada sahaya sürdü.

Real, Atletico Madrid ile evinde oynadığı lig maçını ise 5-2 kaybetmişti.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile 21 Ocak’ta İstanbul’da karşılaşacak.

Bu arada normal süresi 2-2 biten maçta Paris Saint Germain ise Marsilya’yı seri penaltılarda 4-1 mağlup ederek Fransa Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

