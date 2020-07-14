Almanya’dan Türk Öğrencilere Koronavirüs Yardımı

Temmuz ve Ağustos ayları için Alman hükümetinin yapacağı finansal yardım geri ödemesiz olarak yapılacak. Covid-19 pandemisinden dolayı Alman üniversitelerinde okuyan tüm öğrencilerin acil durum kapsamında olduğu belirtilerek, herkesin bu geçici finansal yardımdan faydalanabileceği bildirilmektedir. Almanya’daki 300 bine yakın yabancı öğrenci arasında çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor.

Alman üniversitelerinin uluslararası öğrencileri bulmak için kullandığı bir portal olan MyGermanUniversity adresinde yer alan bilgilere göre, bu yardımın özellikle yabancı öğrenciler için oldukça önemli olduğu vurgulanmakta. Zira bu grupta yer alan öğrencilerin %75’i eğitim süreleri boyunca Almanya’da çalışmakta ve pandemi sırasında ciddi finansal zorluklar yaşamaktalar.

MyGermanUniversity CEOsu Tobias Bargmann bu yeni yardımı memnuniyetle karşıladığını belirterek “”Doğrusunu söylemek gerekirse, bu geçici yardım öğrencilere bir hediyedir. Böylece birçok Türk öğrenci, Almanya’daki eğitimlerine borç korkusu olmadan devam edebileceklerdir. Pandemi dönemi çok stresli. Bu durum ailesinden uzakta olan uluslararası öğrencileri daha ciddi şekilde etkileyebilir. Devletten gelen bu yardım en azından finansal endişeleri ortadan kaldıracak” diye konuştu.

Türkiye’den gelen öğrencilerin bu geçici yardımdan faydalanabilmek için pandemi dolayısıyla finansal olarak acil durumda olduklarını ispatlamaları gerekiyor. Örneğin, part-time işlerini kaybetmeleri gibi. Başvuru sahibinin durumuna bağlı olarak, aylık burs 100 ila 500 € arasında değişebilmektedir. MyGermanUniversity Alman üniversitelerinde eğitim gören tüm Türk öğrencilerin bu durumdan faydalanmasını tavsiye ediyor.

Uluslararası arenada karşılaştırıldığında, Almanya Covid-19 pandemisi sırasında yabancı öğrencileri destekleyen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. MyGermanUniversity adresinde verilen bilgiye göre, Alman üniversitelerinde yaklaşık 300.000 uluslararası öğrenci eğitim görüyor.