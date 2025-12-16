Louvre’da çalışanlar greve gitti, müze kapalı kaldı

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre, 15 Aralık Pazartesi günü ziyaretçilere kapalı kaldı. Nedeni ne bir sanat eserinin onarımı ne de güvenlik önlemlerinin artırılmasıydı. Müze çalışanları, çalışma koşullarının giderek ağırlaştığını belirterek süresiz greve gitme kararı aldı. Kapalı kapılar, asılan pankartlar ve sert sendikal söylemlerle birlikte Louvre, ziyaretçilerine bu kez alışılmışın dışında bir manzara sundu.

Louvre’da çalışma koşulları krizi derinleşiyor

Sendikalar, müzedeki çalışma şartlarının ciddi biçimde bozulduğunu savunurken kendilerini “çöküşten önceki son savunma hattı” olarak tanımlıyor. Ancak bu söylem, geçtiğimiz ekim ayında yaşanan ve müzenin güvenlik açıklarını gözler önüne seren hırsızlık olayının ardından kamuoyunda tartışma yaratmış durumda. O dönem günlerce kapalı kalan Louvre, şimdi ise çalışanların “artık ziyaretçileri sağlıklı koşullarda ağırlayamayacaklarını” söylemesi nedeniyle yeniden kapılarını kapattı.

Ziyaretçiler görmezden mi geliniyor?

Sendikalar, ziyaretçi deneyimini savunduklarını dile getirirken, dünyanın dört bir yanından Paris’e gelerek bilet alan turistlerin yaşadığı mağduriyet eleştirilere konu oldu. Müzenin önünde saatlerce bekleyen ziyaretçiler, ilk etapta öğle saatlerine kadar oyalandı; ancak yönetim daha sonra müzenin gün boyu kapalı olacağını duyurdu.

Bakanlık geri adım attı

Kültür Bakanı Rachida Dati’nin, 2026 bütçesinde öngörülen 5,7 milyon euroluk ödenek kesintisinden vazgeçileceğini açıklaması, sendikalar karşısında bir geri adım olarak yorumlandı. Eleştirmenlere göre, Louvre’un uluslararası imajının zarar görmesi pahasına kamu hizmetlerinde “önce sistemin, sonra kullanıcının” korunması anlayışı bir kez daha öne çıktı.

“Öfkeliyiz” mesajı

Sendika temsilcileri, Louvre’un yönetim biçimine açıkça tepki gösterdi. Sud Culture üyesi gözetim görevlisi Elise Muller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Öfkeliyiz, Louvre’un nasıl yönetildiğine katılmıyoruz” dedi. CFDT temsilcisi Valérie Baud ise grevin yalnızca güvenlik görevlilerini değil; konservasyon uzmanlarından hukukçulara, grafikerlerden karşılama personeline kadar birçok meslek grubunu kapsadığını vurguladı.

Piramidin önünde pankart

Grev sırasında çok sayıda çalışan, Louvre Piramidi önünde “İnsanca çalışma koşulları, ücret artışı, daha fazla personel” taleplerinin yer aldığı pankartlar açtı. Eylemciler ayrıca, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un duyurduğu geniş kapsamlı “Louvre Nouvelle Renaissance” (LNR) yenileme projesine de tepki gösterdi.

Süreç devam edecek

Sendikalara göre greve katılanların sayısı yaklaşık 400 kişiyi buldu. Salı gününün müzenin haftalık tatil günü olması nedeniyle bir sonraki genel kurulun çarşamba sabahı yapılması planlanıyor. Grevin süresi ve müzenin ne zaman yeniden açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

