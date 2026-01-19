Noa Lang, Galatasaray’da

Noa Lang, Galatasaray forması giyecek

Turkcell Süper Kupa’da ezeli rakibi Fenerbahçe‘ye 2-0 yenilen, Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının ilk maçında kendi evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray ara transferde ilk oyuncusunu alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Napoli’den Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang’ı kiralık olarak kadrosuna katılıyor.

Yapılan anlaşmaya göre, kiralama bedeli 2 milyon Euro olurken zorunlu olmayan satın alma bedeli ise 30 milyon Euro.

Üvey babası Nourdin Boukhari’nin 2009-12 yıllarında Kasımpaşa forması giymesi nedeniyle Türkiye’ye aşina olan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 324 maçta 94 gol, 72 asistle oynadı.

İtalya’dan gelen bilgilere göre Noa Lang, Napoli’den 2.8 milyon Euro yıllık ücret kazanıyor. Kanat oyuncusu, transferi gerçekleşirse Galatasaray’dan sezonun kalanı için 1.4 milyon Euro kazanacak. Olası bir satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde ise Lang’ın maaşı 3-3.5 milyon Euro seviyesinde olacak.

Bu arada sarı-kırmızılıların efsanevi kanat oyuncusu Hasan Şaş, transferi şu sözlerle eleştirdi:

“Lang’ın Leroy Sane ve Barış Alper’den daha kötü, Yunus Akgün’den ise daha iyi olduğunu düşünüyorum. Rotasyonda oyuncuları strese sokacak transferler her zaman faydalı olur.”

İşte Lang’tan futbol resitali – Video