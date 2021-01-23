Netflix Türkiye 2021 ‘de fırtına gibi esecek

Netflix bir dönem herkesin yakından tanıdığı kibar hırsız Arsen Lüpen’in maceralarında esinlenen Lupin dizisi ile yeni yıla başlayan Netflix Türkiye’nin şubat ayı programı belli oldu. Takvimde “Malcolm & Marie”, “I Care a Lot”, “Pelé” belgeseli ve “News of the World” gibi yapımlar bulunuyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sam Levinson’ın üstlendiği, Zendaya ve John David Washington’ın başrolü paylaştığı “Malcolm & Marie” filmi, 5 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Rosamund Pik, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı “I Care a Lot” 19 Şubat’ta yayımlanacak.

Futbol efsanesi Pele’nin hayatını konu alan Pele belgeseli 23 Şubat’ta ekranda olacak.

Netflix Türkiye’nin Şubat 2021 içerikleri şu şekilde:

“Ateşböceği Yolu” – 3 Şubat Netflix

Kristin Hannah’nın aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Katherine Heigl, Sarah Chalke, Ben Lawson gibi isimler yer alıyor. Dizi, gençken tanışan ve 30 yıl boyunca birbirinden hiç ayrılmayan dostlar Tully ve Kate’in hikayesini anlatıyor.

“Malcolm ve Marie” – 5 Şubat Netflix

Filmin başrollerinde Christopher Nolan’ın 2020 yapımı “Tenet” filmiyle adından söz ettiren John David Washington ve Zendaya yer alıyor. Filmde, yönettiği filmin galasından eve dönen bir yönetmenin ve sevgilisinin birbirleriyle olan gerilimli ve romantik hesaplaşmasını anlatılıyor.

“Suç Mahalli: Cecil Hotel” – 10 Şubat Netflix

“Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy”nin yaratıcısı Joe Berlinger’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk sezonunda izleyiciler, Elisa Lam’in kaybolmasının ardından Cecil Hotel’in kötü şöhretinin daha da arttığına tanıklık edecek.

“Dünyadan Haberler” – 10 Şubat Netflix

Hollywood yıldızı Tom Hanks’in ve Helena Zengel’in başrollerinde yer aldığı film, İç Savaş gazisi bir adamın yetim bir kız çocuğuna yeni bir yuva bulmak için Teksas’ta çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor.

“Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek” – 12 Şubat Netflix

Lara Jean ve Peter’ın başından geçenleri anlatacak gençlik filminde her şey, eski bir aşk mektubuyla başlıyor ve yeni bir aşka dönüşüyor. Lara Jean ve Peter’ı gelecekte neler bekliyor?

“The Crew” – 15 Şubat Netflix

Kevin James’in başrolde olduğu komedi dizisi, bir NASCAR garajının ekip şefinin teknoloji bağımlısı Y kuşağından gençlerle anlaşmazlığa düşmesini konu alıyor.

“Tribes of Europa” – 19 Şubat Netflix

Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed gibi isimlerin yer aldığı dizide, 2074’te küresel bir felaketin ardından egemenlik için birbirleriyle savaşan sayısız mikro devlete bölünen Avrupa’nın kaderi üç kardeşin ellerindedir.

“I Care A Lot” – 19 Şubat Netflix

Bir kara mizah filmi olan “I Care A Lot”ın oyuncu kadrosunda Rosamund Pike, Peter Dinklage gibi isimler yer alıyor. Netflix’de yayınlacak olan filmde, yaşlanan yetişkinlere yasal vasilik yapan Marla Grayson, görünüşte kusursuz olan müşterisinin bambaşka bir yüzü olduğunu keşfeder.

“Pelé” – 23 Şubat Netflix

Netflix Futbol efsanesi Pele’nin hayatını konu alacak belgeselle sporseverlere bir şölen yaratacak. “Pelé”’nin kusursuzluk arayışının ve bir efsaneye dönüşmesinin öyküsünü anlatıyor