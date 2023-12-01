Serdar Sarıdağ: Onana transferi çözülmeden Beşiktaş’ta sorunlar bitmez

A Spor yorumcusu gazeteci Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ın çok tartışılan Jean Onana transferinin sırlarının çözülmeden Beşiktaş’ın problemlerinin bitmeyeceğini ifade etti.

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan yakınen takip ettiği Jean Onana süreci hakkında şunları dedi: “Onana transferini Ceyhun Kazancı başlattı.

Şenol Güneş bilgisi dahilinde bu oyuncuyu 750 bin avro karşılığında alınabileceğini söylendi.

Fakat Şenol Güneş’in ekibi buna karşı çıktı ve Onana’nın Beşiktaş’ın futbolcusu olmadığına dair fikir beyan ettiler.

Sonrasında bu ekibin görevine son verildi ve Burak Yılmaz’ın gelmesiyle birlikte bu oyuncu 5,3 milyon avro karşılığı ve yıllık 1,5 milyon avroya transfer edildi. Güneş, Çebi, Kazancı ve Burak Yılmaz’ın bilgisi dahilinde bu transfer yapıldı.

Müslüm Gülhan daha önce konu ile ilgili “Burak Yılmaz Lille’de oynarken iki Onana da oradaydı. Burak Yılmaz alınacak Onana’nın nasıl bir topçu olduğunu biliyor.

Onana transferi için 4 milyon euro veriyorlar. Fransız gazeteleri 5.3 milyon euro diye yazıyor. Kendisine de yanılmıyorsam yıllık 2.5 milyon euro vermişler.

4 yıllık anlaşmadan 10 milyon euro. 15.3 milyon euro kariyeri orta sınıfın altında bir oyuncuya para verildi.” demişti.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

