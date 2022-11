Cristiano Ronaldo Röportajı: Tam Metni Yayınlandı

Cristiano Ronaldo röportajı daha önce kısa kesitler halinde yayınlanmıştı. Şimdi bu röportajın uzun versiyonu paylaşıldı, tartışmalar daha da alevlendi.

Portekizli süper star Ronaldo, Dünya Kupası’na sayılı günler kala İngiliz Talk TV’ye verdiği röportajla gündemden düşmüyor. Ronaldo, Manchester United hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Cristiano Ronaldo Röportajı Tam Metni

Röportajın tamamı yayınlanan Ronaldo taraftarların her zaman kendisinin yanında olduğunu belirterek “Bunu sokakta yürürken bile hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek” ifadelerini kullandı.

Manchester City’e transfer olmaya çok yakın olduğunu belirten Ronaldo, Pep Guardiola’nın kendisini ısrarla istediğini, City’e gitme kararından vazgeçiren ismin ise Sir Alex Ferguson olduğunu açıkladı.

Cristiano Ronaldo röportajında ilgili bölüm şöyle;

“Manchester City benimle uzun süre görüştü. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim… Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu. Ferguson, Manchester United’a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City’e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson’undu. Sir Alex Ferguson beni aradı, ‘Manchester City’e imza atamazsın, bu imkansız’ dedi. Ben de sadece ‘Tamam patron’ dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United’a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum.”

Ronaldo: Manchester United Yerinde Saymış

Manchester United’da hiçbir şeyin gelişmediğini imza attığı hafta anladığını söyleyen Portekizli yıldız şöyle devam etti:

“Dünya benim hakkımda konuşuyordu. ‘Cristiano ait olduğu yere, evine geri döndü’ diyorlardı. Old Trafford’a geri dönmek, taraftarlar için oynamak, 2 gol atmak harika şeylerdir. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. Taraftarlar, o ilk maçta tekrar ‘Viva Ronaldo’ diye bağırdılar. Manchester United taraftarı benim için her şey demek. Messi de dahil olmak üzere o ilk 24 saatte en çok forması satılan oyuncu olmaktan çok mutluydum. Ben rekorları takip etmem. Rekorlar beni takip eder. Manchester United’a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı. Manchester United’daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşüncelerim 1 saatte değişti. O yaz Sancho’yu, Varane’ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United’ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum.”

Cristiano Ronaldo röportajı sırasında çarpıcı ifadeler kullanmaya devam etti. United’da gelişimin sıfır olduğunu dile getiren yıldız futbolcu “Real Madrid ve hatta Juventus ile bile karşılaştırılamaz. Dünyanın geri kalanını, teknolojiyi, eğitim, beslenmeyi takip etmiyorlar. Eskisinden daha iyi durumda değiller. Manchester United, Real Madrid ve Juventus’un çok gerisinde. Bu boyuta sahip bir kulübün zirvede olması gerekir ama maalesef değiller. O seviyede değiller. Umarım, önümüzdeki yıllarda Manchester United yeniden zirveye çıkar. Neler olduğunu, yaşandığını bilmiyorum ama Sir Alex’ten sonra kulüp bir adım bile ileri gidememiş.” sözlerini sarf etti.

“Ralf Ragnick Kararı Saçmaydı ama Saygı Gösterdim”

Ralf Ragnick tercihi hakkında konuşan Ronaldo; “Ole Gunnar Solskjaer’i görevden aldıysanız dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birini göreve getirin. Bir sportif direktörü değil! Saçma bir karardı, değil mi? Bir antrenör bile değilsiniz ama Manchester United’ın patronu olmaya çalışıyorsunuz. Ralf Rangnick görevdeyken ona çok saygı gösterdim. Ne olursa olsun, görevde o vardı. Kariyerimdeki tüm teknik direktörlerime ‘patron’ dedim. Ancak, içimde onu asla patron olarak göremedim. Asla kabul edemeyeceğim bazı noktalar gördüm. Zor zamanlardı.” diye konuştu.

“Genç Futbolcular Bizim Yaşlarımızı Göremeyecek”

Genç futbolcular için işlerin fazla kolay olduğunu dile getiren Ronaldo sözlerine şöyle devam etti:

“Hiç acı çekmemiş gibiler. Genç oyuncuların önünde dünyanın en iyilerinden biri var ve hiç örnek almıyorlarsa bu benim için utanç verici olur. Ben 18-19 yaşımdayken Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane ve Ryan Giggs’i takip eder, örnek alırdım. Bu yüzden bu zihniyete sahibim. Bedenime, zihnime, aklıma dikkat ediyorum. Çünkü ben o adamları örnek aldım. Ben bu işi onlardan öğrendim. Ben yaptıklarımla örnek olmaya çalışırım. Her sabah tesislerde olan ilk kişi olmaya çalışırım. Tesislere ilk gelen ve son çıkan her zaman benim. Bence bu tip şeyler kendi adına konuşur. Ben örnek olmayı seven biriyim. Bazıları beni takip ediyor ama çoğunluk etmiyor. Umursamıyorlar. Bence umursamayanların kariyerleri çok uzun sürmeyecek. Benim neslimin çoğu rahatlıkla 36-37 yaşına ulaşıyor ama bu yeni jenerasyon o yaşları göremeyecek.”

Çocuğu ve Babasının Küllerini Evinde Tutuyor

Piers Morgan’a verdiği röportajda yeni doğan oğlunun ölümünü ‘hayatının en kötü anı’ olarak niteleyen Ronaldo “Hayatımın o döneminde neler olup bittiğini anlamak çok ama çok zordu. Futbol durmuyor. Birçok maçımız oldu ve muhtemel hayatımın en zor anlarını yaşıyordum. Angel’in küllerini babamın külleriyle birlikte evimdeki şapelde tutuyorum. Angel ve babamla her zaman konuşuyorum. Onlar benimle birlikte. Bu acıların daha iyi bir adam, daha iyi bir insan ve daha iyi bir baba olmama yardım ettiklerini biliyorum. Bu gurur duyduğum bir şey. Angel’ın ölüm haberini alınca en büyük oğlum (12 yaşında) Cristiano Jr. ile birlikte ağladık. Gio’nun eve iki bebekle gelmesi beklenirken, tek bebekle gelince Angel soruldu. Gio anlatırken, Jr. ile gözyaşlarımızı tutamadık” diye konuştu.

Yaşananları anlatırken gözleri dolan yıldız futbolcu şöyle devam etti:

“Çok zor durumdu. Ne yapacağımı bilemiyordum. O anlarda nasıl hissettiğimi tanımlayamıyorum. Angel’in kardeşi Bella muhteşem, güzel bir kız ve onunla gurur duyuyoruz.”

Ronaldo Ceza İle Karşı Karşıya: 1 Milyon Sterlin!

