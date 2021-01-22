Netflix ‘de Lupin fıtınası

Bir dönem herkesin yakından tanıdığı kibar hırsız Arsen Lüpen’in maceralarından esinlenen Lupin dizisi ile 70 milyon haneye ulaşacağı Netflix orijinal serisinde Assane Diop’un, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için yola çıktığı maceralarını anlatıyor.

Netflix’in önceki istatistikleri bildirmeye başladığından beri en çok izlenen orijinal dizisi The Witcher 76 milyon haneye ulaştı. La Casa de Papel’in dördüncü sezonunun ilk dört haftasında yaklaşık 65 milyon hane/hesap tarafından izlendiğini bildirildi.

Fransa yapımı yeni dizi “Lupin”, 8 Ocak’ta izleyici ile buluşmasının ardından dizi kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı ve pek çok ülkede Netflix ’in Top 10 listesinin ilk sırasına yerleşti.

Lupin’İn dünya çapında gördüğü bu ilgi, “The Queen’s Gambit” ve “Bridgerton” gibi son dönemin beğenilen Netflix orijinal içerikli dizilerinin önüne geçmesine sebep oldu.

Fransa’nın yanı sıra İtalya, Arjantin, İspanya, Türkiye, Brezilya, İsveç gibi pek çok ülkede de en çok izlenenler listesinin ilk sırasındaki yerini koruyan dizinin ilk ayının sonunda 70 milyon hanede izlenmiş olacağı öngörülüyor. Bu da Lupin’in 63 milyon haneye ulaşan ve 62 milyon haneye ulaşan The Queen’s Gambit’ten bile daha popüler olacağı yönünde.

Netflix nedir ne işe yarar

Netflix, merkezi Kaliforniya’da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri ve dağıtımı alanında hizmet veren bir yapım şirketidir. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya’da kurulmuştur. Şirketin ana faaliyeti, aylık ücretli abonelik esaslı bir film-video akış hizmetidir.

Bir kişiden beş kişiye kadar kullanıcının oluşabildiği aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilmektedir.

Bu arşive Netflix orijinal içerikli yapımı film ve diziler de dahildir.

Nisan 2020 itibarıyla Netflix’in dünya genelinde 193 milyon, ABD’de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır.

Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesi olan Netflix dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.