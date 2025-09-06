Vincenzo Montella, İspanya’ya kafa tuttu

Vincenzo Montella’nın hedefi 3 puan

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda ikinci maçını yarın saat 21.45’te Konya’da İspanya ile oynayacak. İlk karşılaşmasını Gürcistan’da 3-2 kazanan Ay Yıldızlılar’da teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, “İlk defa bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı istiyorsunuz? Eğer garanti bir şekilde maçı kazanacaksak bir defans oyuncusu fazladan koyabiliriz. (Gülerek). Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitiricilik açısından muazzam işler yapıyor. Futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var. Arda Güler çok üst düzey bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her mevkide oynar. Real Madrid’de daha geride oynuyor bu sezon ama Xabi Alonso ona farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğimiz değişir. İspanya çok iyi bir takım. Bu tarz maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamamız lazım, ofansif olarak da en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu ama İspanya sadece Yamal’dan ibaret değil” ifadelerini kullandı.

Arda Güler: Yamal’a en iyisini diliyorum

Milli takımımızın Real Madrid’li yıldızı Arda Güler de, “İspanya’ya çok saygı duyuyoruz. Ancak biz de kendi evimizde neler yapabileceğimizi biliyoruz. İspanya, topa belki daha fazla sahip olacak ama bunun üstünden gelebilecek güçteyiz. Madrid’e döndüğümde kazanan tarafta olmak istiyorum. İnşallah kazanacağız. Lamine Yamal çok önemli ve yetenekli bir oyuncu. Yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacağız. Biz de elimizden geleni yapacağız. Lamine Yamal ile aynı mevkide oynamıyoruz. Tarzlarımız farklı. Karşılaştırmak çok doğru olmaz. Evet anlıyorum. O Barcelona’da, ben Real Madrid’de oynuyorum. Bu yüzden karşılaştırmalar oluyor. Ben Yamal’a en iyisini diliyorum” açıklamalarında bulundu.