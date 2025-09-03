12 Dev Adam, Sırbistan ile çarpıştı ve kazandı

12 Dev Adam dörtte dörtle geldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’nda dörtte dört yapan Türkiye ile Sırbistan, son ve liderlik maçında karşı karşıya geldi. Rakip Svetislav Pesic’in öğrencileri; Estonya’yı 98-64, Portekiz’i 80-69, Letonya’yı 84-80, Çekya’yı ise 82-60 mağlup etmeyi başardı. Ergin Ataman’ın yönetimindeki 12 Dev Adam ise A Grubu’nda Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78, Portekiz’i 95-54, Estonya’yı ise 84-64’le eze eze yendi. Sırbistan, karşılaşmanın ilk çeyreğine 9-2 ile başlarken 12 Dev Adam periyodu 19-18 önde tamamladı. İlk çeyrekte Alperen Şengün 10 sayı kaydetti. Ay-Yıldızlılar devreye ise 49-46 geride gitti. A Milli Basketbol Takımı’nda ilk yarıda Alperen Şengün ve Shane Larkin 12’şer, Cedi Osman ise 10 sayı attı. İkinci devreye iyi başlayan Milli Takımımız, son periyoda 74-73 üstün girdi ve maçı da 95-90 kazandı. Maçı kazanan Millilerimiz son 16 Turu’nda B Grubu dördüncüsü İsveç, Sırbistan ise aynı grubun üçüncüsü Finlandiya ile karşılaşacak.

95-90

TÜRKİYE-SIRBİSTAN

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

1. PERİYOT: 19-18

2. PERİYOT: 27-31 (46-49)

3. PERİYOT: 28-24 (74-73)

4. PERİYOT: 21-17

TÜRKİYE: Shane Larkin 23, Cedi Osman 16, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 10, Kenan Sipahi 5, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2, Şehmus Hazer 3

SIRBİSTAN: Filip Petrusev 11, Nikola Jokic 22, Vanja Marinkovic 8, Nikola Jovic 10, Aleksa Avramovic 5, Marko Guduric 12, Stefan Jovic 10, Ognjen Dobric 2, Nikola Milutinov 5, Vasilije Micic 5