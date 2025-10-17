A Milli Takımımız yükselişe geçti

A Milli Takımımızın rakibi İspanya ilk sırada

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki mücadelesinde son olarak Bulgaristan ve Gürcistan galibiyetlerine imza atan A Millî Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında topladığı bin 570 puanla bir basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti.

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki rakiplerinden İspanya, bin 880 puanla 1. sıradaki yerini korurken, Gürcistan bin 365 puana geriledi ve iki basamak düşerek 70’inci sırada yer aldı. Bin 265 puanlı Bulgaristan ise 5 basamak düşerek 91. sırada kendisine yer buldu.

FIFA’nın internet sitesinde yayınlanan Ekim ayı sıralamasında ilk sırada yer alan İspanya’yı, bir sıra yükselen bin 872 puanlı Arjantin izlerken, bin 862 puana sahip Fransa ise bir basamak düşerek 3. sırada yer aldı. Bin 824 puanlı İngiltere’nin 4’üncü, bin 778 puanla Portekiz’in ise 5’inci sıradaki yeri değişmedi.