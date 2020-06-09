Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar Kimdir?

Fenerbahçe ligin kalan bölümünde görev yapacak teknik direktörün Tahir Karapınar olduğunu resmen açıkladı. Açıklamanın ardından futbolseverler “Tahir Karapınar Kimdir” sorusuna yanıt arıyor.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tahir Karapınar’ın futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiği, ligin kalan bölümünde a takımı çalıştırdıktan sonra asli görevine başlayacağı bildirildi.

Fenerbahçe’nin internet sitesinde yapılan açıklamada Futbol Altyapı organizasyonunun yeniden yapılandırıldığı hatırlatarak futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine Tahir Karapınar’ın getirildiği belirtildi. Tahir Karapınar kimdir sorusuna da yanıt olarak yazılı açıklamada “Tahir Karapınar kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur. Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır denildi.

Nihat Özdemir’in Gurur Madalyası

Fenerbahçe’nin açıklaması Karapınar’a başarı dilekleriyle sona erdi.

Aurelio’nun Lisansı Yok

12 yıl sonra sarı lacivertlilere antrenör olarak geri dönen Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcularından Mehmet Aurelio’nun takımın başına sahaya çıkacağı konuşulmuştu. Ancak Brezilyalı futbol adamı UEFA A Lisans sahibi olduğu için Fenerbahçe’nin başında sahaya çıkma hakkı yok. Koronavirüs salgını döneminde “Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır” hakkını Murat Zeki Göle ile kullanan Fenerbahçe arayış içindeydi. Kulüp bünyesinde altyapı koordinatörü olarak çalışan Serdar Dayat’ın “Pro Lisansı” vardı ancak genç teknik adam Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrasında yönetim tarafından tercih edilmemişti. Fenerbahçe, arayışlarını sonlandırarak pro lisansa sahip teknik direktör zorunluluğunu Tahir Karapınar ile aşmış oldu.

Fenerbahçe, salgın sürecinin ardından başlayacak ligde ilk maçını Ülker Stadı’nda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacak.

Tahir Karapınar Kimdir? Altay Efsanesi

20 Haziran 1967 İzmir doğumlu olan Tahir Karapınar tüm futbol yaşamını İzmir takımlarında geçirdi. Göztepe ve Altay’da oynayan başarılı futbol adamı 2002’de Altay formasıyla jübilesini yaptı. Altay’ın efsane futbolcuları arasına adını yazdırmayı başaran Karapınar 2004 ise siyah beyazlı takımda antrenörlük görevini üstlendi. 2009’a kadar Altay kulübünde çeşitli görevler üstlenen Tahir Karapınar 2011 yılında Gaziantepspor teknik direktörü oldu. 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor’da, 2017 yılında ise Konyaspor’da görev yaptı.