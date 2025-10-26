FutbolSporTürkiye

Galatasaray rakip tanımıyor

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe’yi 3-1 yenerek 10 maçta 9. galibiyetini aldı

26/10/2025
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe’yi 3-1 yenerek 10 maçta 9. galibiyetini aldı
Galatasaray maçın başında geriye düştü

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Janderson’un direkten dönen topunu takip eden Efkan Bekiroğlu çalımların ardından golü attı ve Göztepe’yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 19’da Victor Osimhen sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 34’te Galatasaray’dan Sallai’nin şutu yan direkten geri geldi. 42’de Bokele, ikinci sarı karttan Göztepe’yi 10 kişi bıraktı. 63’te Yunus Akgün’ün kafayla indirdiği topu Gabriel Sara ceza sahası dışından filelere gönderdi. 66’da Mauro İcardi’nin Osimhen’in kaleci Lis’ten dönen vuruşunu tamamladı: 3-1. Ligde aynı saatte oynanan diğer karşılaşmada ise Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazandı.

3-1
GALATASARAY-GÖZTEPE
STAT: RAMS Park
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil, Özgür Yankaya (VAR)
GOLLER: Osimhen (Dk. 19), Yunus Akgün (Dk. 63), Icardi (Dk. 66) / Sallai (Dk. 34)
SARI KARTLAR: Davinson Sanchez / Bokele
KIRMIZI KART: Bokele (Dk. 42)
GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Sanchez (Dk. 62 Kaan Ayhan), Abdülkerim, Jakobs (Dk. 62 Eren Elmalı) – Lemina (Dk. 82 Arda Ünyay), Sara – Sane, Yunus Akgün, Barış Alper (Dk. 46 Icardi) – Osimhen (Dk. 86 Ahmed Kutucu)
GÖZTEPE: Lis – Furkan (Dk. 46 Taha), Heliton, Bokele – Arda Okan, Rhaldney (Dk. 46 Miroshi), Dennis (Dk. 63 İsmail Köybaşı), Cherni – Efkan Bekiroğlu (Dk. 61 Olaitan) – Janderson (Dk. 86 Bouajila), Juan

