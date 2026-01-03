Dünya, Donald Trump’a karşı ayağa kalktı

Donald Trump’a mesaj: Daha fazla zorlama!

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu’nun Venezuela’ya askeri harekât yapıp Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu özel bir operasyonla alması dünyayı adeta ayağa kaldırdı.

Dünyadaki çok sayıdaki siyasetçi, operasyon sonrası “Kolombiya, Küba ve Meksika sırada” mesajını açık açık söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’a sert karşılık verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, “Venezuela topraklarının bombalanması ve devlet başkanının gözaltına alınması, kabul edilemez bir çizginin aşılmasıdır. Bu eylemler, Venezuela’nın egemenliğine yönelik ciddi bir hakaret ve uluslararası toplum için son derece tehlikeli bir emsaldir. Uluslararası hukukun açık ihlaliyle devletlere saldırmak; şiddet, kaos ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir dünyaya giden ilk adımdır” dedi.

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ise, Birleşmiş Milletler’e ABD Başkanı Trump’ı durdurma çağrısı yaptı.

Kim Jong-un: 3. Dünya Savaşı çıkar

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise Trump’a yönelik olarak “Derhal arkadaşım Maduro’yu serbest bırakmalı. Demokrasiyi korumak adı altında barbarlık yapılıyor. Bu saçmalık devam ederse 3. Dünya Savaşı’na bir adım uzaktayız demektir. Maduro’yu serbest bırakın derken rica etmiyorum, uyarıyorum” dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, “Bir pedofili çetesi Kolombiya’daki demokrasiyi bitirmek istiyor. Epstein listesi ortaya çıkmasın diye şimdi balıkçıların öldürülmesini emrediyorlar” yorumunu yaptı.

ABD’li siyasetçi “Alexandria Ocasio Cortez ise “Mesele uyuşturucu değil. Eğer öyle olsaydı, Trump geçen ay dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından birini affetmezdi. Konu petrol ve rejim değişikliği. Yargılamaya ihtiyaçları var, Özellikle de Epstein skandalından ve hızla artan sağlık hizmeti maliyetlerinden dikkatleri dağıtmak için” ifadelerini kullandı.

Donald Trump Nicolas Maduro Açıklamaları – Video