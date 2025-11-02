Beşiktaş’ın borcu açıklandı: 17,7 milyar TL

Beşiktaş Kulübü, 2025 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nu İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğunu açıkladı. Başkan Serdal Adalı ise, camiaya finansal ve sportif tabloya dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

“Futbolda işler kötü giderse her şey gölgede kalıyor”

Adalı, son haftalarda alınan sonuçların hayal kırıklığı yarattığını söyledi:

“Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükseliş hedefliyorduk ama yarışta geride kaldık. Geldiğimiz günden beri birçok sorunu çözmeye çalışıyoruz. Kaynaklar oluşturduk, geçmişten gelen dosyaları kapattık. Fakat futbolda işler iyi gitmedikçe yaptıklarımız hep gölgede kalıyor.”

“Ekonomik ayağı güçlendirdik”

Mali yapının temellerini yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Adalı, “Önce ekonomiyi toparladık, ardından gelir projeksiyonumuza göre transfer bütçemizi belirledik. Önceki dönemden farklı olarak bu kez sportif faaliyetler dışındaki gelirleri artıracak ciddi adımlar attık.” dedi.

Görevde oldukları 10 aylık süreçte 9,3 milyar TL ödeme yaptıklarını belirten başkan, kulübün finansal dengesinin sağlanması için yürütülen projelerin yakında sonuç vereceğini ifade etti.

“Dikilitaş projesiyle yeni bir dönem başlıyor”

Adalı, Beşiktaş’ın gayrimenkul yatırımlarına dikkat çekerek, Dikilitaş projesinin önemine vurgu yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle tüm imzalar tamamlandı. Proje, Beşiktaş için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Hedefimiz, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak.”

Ayrıca Akatlar, Sancaktepe ve İzmir’de yapılacak tesislerle altyapı yatırımlarının genişleyeceğini belirtti.

“Kaçıp gitmeyeceğim, Beşiktaş’ın özgürlüğünü kazanacağız”

Sermaye artışı sürecine de değinen Adalı, “Yakın zamanda tamamladığımız sermaye artırımıyla yaklaşık 35 milyon avro gelir elde ettik. Kulübün hisse oranını yüzde 19 artırdık. Bu oran bugünün koşullarında 1,6 milyar TL’ye karşılık geliyor. Dikilitaş projesi ve yeni kaynaklarla Beşiktaş finansal özgürlüğünü kazanacak. Ben ise başkaları gibi kaçıp gitmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

“Tüzük değişikliğiyle mali disiplin sağlanacak”

Adalı, yeni tüzük düzenlemeleriyle kulüpte bütçe disiplinini kalıcı hale getireceklerini açıkladı:

“Artık hiçbir yönetim, gelirinden fazla harcama yapamayacak. Harcarsa farkı kendi cebinden kapatacak. Biz bu sözü Beşiktaş camiasına veriyoruz.”

Ayrıca yönetimlerin görev süresinin 3 yıldan 2 yıla indirilmesi teklifini de gündeme getiren başkan, “İki yılda başarılı olamayanın kararını camia verir.” dedi.

Hakemlere çağrı: Adalet istiyoruz

Yaklaşan derbi öncesinde hakemlere seslenen Adalı, “Sadece gördüklerinizi çalın, vicdanınızla karar verin. Beşiktaş adaletin sağlandığı her maçta favoridir.” diyerek sözlerini tamamladı.

