Kamerun Sırbistan Maçı: Aboubakar Girdi, Maç Değişti

Kamerun Sırbistan maçı tam 6 gole ve büyük bir heyecana sahne oldu. Kamerun Sırbistan karşısında 3-1 gerideyken ikinci yarıda oyuna giren eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar maçın kaderini değiştirdi.

2022 Dünya Kupası G Grubu’nda Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı’ndaki mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi. İlk maçlarını kaybeden takımların kaderi son maçlarda belli olacak.

Kamerun Sırbistan Maçı: Tam 6 Gol

Sırbistan’ın hızlı başladığı maçta gol Kamerun’dan geldi. Kamerun 29. dakikada Castellotto’nun kornerden gelen topu iyi takip etmesiyle 1-0 öne geçti. İlk yarının duraklama dakikalarında ise skor tersine döndü. 45+1’de Pavlovic ile beraberliği yakalayan Sırbistan ilk yarı bitmeden iki dakika sonra Milinkovic-Savic’in golüyle öne geçmeyi başardı.

İkinci yarıda da oyun olarak Sırbistan üstünlüğünü sürdürdü. 53. dakikada Mitrovic’in attığı golle Sırbistan Kamerun karşısında farkı ikiye çıkardı: 3-1.

55. dakikada Hongla’nın yerine giren eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar gösterdiği performansla maçın kaderini belirleyen isim oldu. 64. dakikada Aboubakar’ın attığı golle Kamerun Sırbistan karşısında umutlandı. 2 dakika sonra ise 66. dakikada Aboubakar yine savunmanın arkasına çok iyi sarktı, ceza sahasına girip uzak köşedeki Choupo-Moting’i görerek takımının beraberlik golünde de asist yapmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kamerun Sırbistan maçı 3-3 beraberlik ile sona erdi. Bu skorla Kamerun 1 puanla 3. sırada, Sırbistan da aynı puanla 4. sırada son maçlara çıkacak.

Grupta 3. maçlar 2 Aralık Cuma günü saat 22.00’de oynanacak. Kamerun-Brezilya ve Sırbistan-İsviçre maçları oynanacak.

Stat: Al Janoub.

Hakemler: Mohammed Abdulla, Mohamed Alhammadi, Hasan Almahri.

Kamerun: Mboka, Nkoulou, Fai, Castelletto, Tolo, Anguissa (Dk. 81 Oum Gwet), Kunde (Dk. 68 Ondoua), Hongla (Dk. 55 Aboubakar), Ekambi (Dk. 68 Bassogog), Moting, Mbeumo (Dk. 81 N’Koudou).

Sırbistan: Savic, Pavlovic (Dk. 56 Mitrovic), Milenkovic, Veljkovic (Dk. 78 Babic), Maksimovic, Tadic, Zivkovic (Dk. 78 Radonjic), Lukic, Savic (Dk. 79 Grujic), Mitrovic, Kostic (Dk. 90+1 Djuricic).

Sarı kartlar: Dk. 24 Nkoulou, Dk. 32 Bassogog (Kamerun), Dk. 45+4 Jovic (Sırbistan)

Goller: Dk. 29 Castelletto, Dk. 64 Aboubakar, Dk. 66 Moting (Kamerun), Dk. 45+1 Pavlovic, Dk. 45+3 Savic, Dk. 53 Mitrovic, Dk. 90+3 Milenkovic (Sırbistan)

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