Trump’tan Beyaz Saray’da Lincoln banyosunu yenilendi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla, binanın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Lincoln Banyosu’nun yeni halini tanıttı. Art deco tarzı yeşil fayanslarla kaplı olan banyo, artık siyah-beyaz mermer yüzeyleri ve altın detaylarıyla öne çıkıyor.

“Lincoln dönemine uygun hale geldi”

Trump, paylaşımında yenilenen banyoyu “Abraham Lincoln dönemine uygun” olarak tanımladı. Mizahi bir dille, “Belki de bu, o dönemde kullanılan orijinal mermerdir!” ifadesini kullanan Trump, yeni tasarımda yüksek parlaklığa sahip Statuary mermeri tercih ettiklerini belirtti.

Başkan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda da “çok kötü biçimde yenilenmiş” dediği Lincoln Banyosu’nu tarihsel dokusuna uygun hale getirmek istediğini söylemişti.

Trump’tan tarihi binada tartışmalı değişiklikler

Lincoln Banyosu’nun yenilenmesi, Beyaz Saray’da Trump’ın yürüttüğü mimari değişikliklerin son halkası oldu. Geçtiğimiz hafta Doğu Kanadı’nın yıkılması ve yerine yeni bir balo salonu inşa edilmesi planı kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

Koruma kuruluşları ve bazı Kongre üyeleri, bu projenin tarihi dokuyu yok edeceğini ve denetimden yoksun şekilde yürütüldüğünü savunmuştu.

Kamuoyunun çoğu karşı çıkıyor

Washington Post–ABC News–Ipsos ortak anketine göre, Amerikalıların çoğu Doğu Kanadı’nın yıkılarak yerine balo salonu yapılmasına karşı çıkıyor.

Beyaz Saray yönetimi, geçtiğimiz hafta inşaat sürecini denetlemesi beklenen güzel sanatlar komisyonunun görevine son vermişti.

