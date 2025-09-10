Paris’te camilere domuz kafası bırakıldı: İslamofobi alarmı

Fransa’da İslamofobi endişelerini tırmandıran bir olay yaşandı. Paris’in farklı noktalarındaki camilerin önüne en az dokuz domuz kafası bırakıldı. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nuñez, dört olayın başkentte, beşinin ise banliyölerde gerçekleştiğini açıkladı. Soruşturma başlatıldığını belirten Nuñez, “Daha fazlasını bulma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bu eylemler iğrençtir” dedi.

Macron ismi yazıldı

Paris Savcılığı, bazı domuz kafalarının üzerine mavi mürekkeple “Macron” yazıldığını duyurdu. Olayın “ırk ya da din temelli nefreti kışkırtma” kapsamında soruşturulduğu belirtildi. Domuz eti tüketimi İslam’da haram kabul edildiği için, bu saldırı Müslüman toplumunda derin rahatsızlık yarattı.

Yabancı bağlantı ihtimali

Nuñez, benzer saldırıların daha önce “yabancı müdahale” ile ilişkilendirildiğini hatırlatarak “aşırı dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu. Haziran ayında Yahudi ibadethanelerine yönelik saldırılarla ilgili üç Sırp vatandaşının Rusya bağlantısı şüphesiyle yargılandığı biliniyor.

İslamofobi verileri endişe veriyor

Fransa, Avrupa Birliği içinde en büyük Müslüman topluluğa sahip ülke. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025’in ilk beş ayında İslam karşıtı olaylar geçen yıla göre yüzde 75 arttı, bireylere yönelik saldırılar üç katına çıktı.

Siyasilerden sert tepki

Olay, ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslüman temsilcilerle görüşerek dayanışma mesajı verdi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediye adına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, “Müslüman yurttaşlarımız inançlarını barış içinde yaşamalı. Bu saldırılar kabul edilemez” dedi.

Paris’te müslüman toplumdan çağrı

Paris Büyük Camii’nin rektörü Chems-Eddine Hafiz, “Bu İslamofobik saldırılar, Müslüman karşıtı nefretin yükselişinde yeni ve üzücü bir aşamadır” ifadesini kullandı. Ayrımcılıkla Mücadele Derneği Başkanı Bassirou Camara ise, “Aylarca alarm verdik ama duyulmadık. Bundan sonraki adım nedir? İbadet edenlere saldırı mı?” diyerek endişesini dile getirdi.

