Ortaköy Kumpirciler Çarşısı’nda Göçük: 1 Kişi Yaralandı

Beşiktaş Ortaköy’de kumpircilerin yer aldığı Mecidiye Köprüsü Sokak’ta meydana gelen göçükte bir kadın hafif yaralandı. Göçüğün yerin altındaki tarihi tonoz kemerinin çökmesiyle meydana geldiği bildirildi. Ortaköy göçük olayıyla ilgili tüm gelişmeler;

Alınan bilgilere göre Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtindeki trafiğe kapalı Mecidiye Köprüsü Sokak’ta yol çöktü. Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda büyük bir gürültüyle yol çöktü. Çökme sırasında kumpir almak isteyen bir kadın, iş yerinin malzemeleriyle birlikte çukura düştü.

Beşiktaş Postası’nın haberine göre olay yerinde bulunanlar tarafından göçükten kurtarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ortaköy Göçük Olayı Daha Önce De Yaşandı

Aynı yerde geçen yıl da göçük oluştuğu ve oluşan çukurun kapatıldığı öğrenilirken, göçük oluşan bölgenin altında tarihi tonoz olduğu ve bu tonozun kemerinde oluşan göçükler nedeniyle göçmenin gerçekleştiği ileri sürüldü.

İncelemelerin ardından tüm kumpir ve waffle dükkanlarının boşaltılmasına karar verildi.

Onlar Da Açıkladı! Küba: Koronavirüs Salgını Kontrol Altında

Beşiktaş Belediyesi, iki dükkanda meydana gelen maddi hasarı karşılayacağını duyurdu.

Olayın ardından Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği Kumpirciler Çarşısı’na gelerek incelemelerde bulundu. Kumpirciler Çarşısı tamamen boşaltılarak tarihi tonoz doldurulacak.

Ortaköy’de kumpirci esnafımızın bulunduğu noktada meydana gelen çökme sebebiyle bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza şifalar diliyorum. Esnaflarımıza geçmiş olsun #beşiktaş pic.twitter.com/Ityh7TAT8A — Önder BAKAN (@OnderBakan) June 8, 2020

Kaymakam Önder Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ortaköy’de kumpirci esnafımızın bulunduğu noktada meydana gelen çökme sebebiyle bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza şifalar diliyorum. Esnaflarımıza geçmiş olsun #beşiktaş” ifadelerini kullandı.