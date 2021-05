Türkiye’den İsrail’e Tepki

Kudüs’te İsrail polisiyle çatışmalarda yaralanan Filistinliler’e destek için tüm Türkiye’de camilerde Pazartesi günü dualar okundu. İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik, Filistinliler’in Doğu Kudüs’teki evlerinden Yahudi yerleşimciler tarafından tahliye edilmek istemesi nedeniyle artmıştı. Gerginliğin Ramazan ayına gelmesi ve polisin Filistinliler’e müdahalesi olayların büyümesine neden oldu.

Pazartesi gecesi yüzlerce kişi de İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gösterisinde bulundu.

Görgü tanıkları, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa civarındaki Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söylüyorlar. Bazı göstericilerin polise taş attıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “İsrail’in acımasız ve çirkin saldırılarını durdurmasının zamanıdır” ifadelerini kullandı. Altun’un mesajı Erdoğan’ın İsrail’i kınamasının ardından iki gün sonra geldi.

To the Islamic world, we say: It’s time to stop Israel’s heinous and cruel attacks!

To humanity, we say: It’s time to put this apertheid state in its place!

That is our historic and human responsibility.

We will keep fighting this oppressive order even if we are left all alone!

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021