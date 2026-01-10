Vladimir Putin’den savaş ilanı!

Vladimir Putin’den Avrupa’ya bir tehdit daha

Rusya, Ukrayna savaşında son günlerde saldırı dozunu artırırken Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Avrupa’ya yönelik sert bir açıklama geldi.

Putin, “Oreshnik füzesini düşürme şansımız yok. Eğer herhangi bir Batılı uzman bundan şüphe duyuyorsa, 21. yüzyılın yüksek teknolojili bir düellosunu yapalım. Hedef olarak Kiev’i seçsinler, tüm hava ve füze savunmalarını oraya yoğunlaştırsınlar, biz de o hedefi “Oreshnik” ile vuralım ve ne olacağını görelim. Biz böyle bir deneye hazırız. Soru şu ki, onlar hazır mı?” dedi.

Aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan şu anda ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Avrupa’yı saatte 13 bin km hızla ilerleyen Oreshnik füzesi ile tehdit etti:

“Avrupa’daki şu yönetici geri zekalılar Avrupa’da savaş istiyor anlaşılan.

Rusya, Avrupa ya da NATO birliklerinin Ukrayna’da olmasını kabul etmeyecek.

Ama yok, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu zavallı saçmalığı satmaya devam ediyor. E, tamam o zaman. Alın size olacak olan bu.”

Putin sert konuştu – Video