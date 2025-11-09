Beşiktaş’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Cılasın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan otobüs, kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.

Beşiktaş’ta korku dolu anlar

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüsteki yolcular herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi.

Bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı, otobüs daha sonra olay yerinden kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, kazanın sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandığını belirterek olay yerine geldiğini söyledi. Mehmet Cılasın, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

