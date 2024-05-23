Binyamin Netanyahu: Hizbullah’a karşı şaşırtıcı planlarımız var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’a karşı saldırıların devam ettiği Lübnan sınır hattında ordunun sürekli hareket halinde olduğunu belirtti.

Binyamin Netanyahu’dan Hizbullah açıklaması

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı karargahını ziyaret ederek ordunun Hizbullah’a yönelik saldırılarına ilişkin brifing aldı.

Hizbullah’a yönelik saldırıların devam ettiğini kaydeden Netanyahu, “Kuzey cephesinde sürekli faaliyet halindeyiz. Detaylı, önemli, hatta şaşırtıcı planlarımız var.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, söz konusu planlara ilişkin detay vermeyeceğini aktardı.

İsrail ile 8 Ekim 2023’ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 311’e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Binyamin Netanyahu kimdir?

Binyamin “Bibi” Netanyahu, İsrail Başbakanı olarak birçok dönem görev yapmış İsrailli bir politikacıdır. 21 Ekim 1949’da İsrail’in Tel Aviv kentinde doğdu. Netanyahu, güvenlik konusundaki güçlü duruşu ve İsrail’in ulusal güvenlik çıkarlarını koruma çabalarıyla tanınan, İsrail siyasetinin önemli isimlerinden biri.

Netanyahu, İsrail’de sağcı bir siyasi parti olan Likud partisinin lideridir. İlk kez 1996’da Başbakan oldu ve 1999’a kadar görev yaptı. 2009’da bu göreve geri döndü ve 2021’e kadar bu görevi sürdürdü, böylece İsrail tarihinde en uzun süre görev yapan Başbakan oldu.

Netanyahu güvenlik ve savunma konusundaki katı yaklaşımıyla tanınıyor. İran nükleer anlaşmasının sesli bir rakibi oldu ve güçlü bir orduyu sürdürmenin önemini vurguladı. Görev süresi İsrail’in güvenlik politikaları ve uluslararası ilişkilerinde önemli gelişmelere sahne oldu.

Netanyahu, görevde olduğu süre boyunca ekonomiyi liberalleştirmeyi, vergileri düşürmeyi ve yabancı yatırımı çekmeyi amaçlayan çeşitli ekonomik reformları hayata geçirdi. Bu politikalar ekonomik büyümeye katkıda bulundu ancak aynı zamanda eşitsizliğin artması nedeniyle eleştirilere de maruz kaldı.

etanyahu, İsrail’in aralarında ABD, Hindistan ve birçok Arap ülkesinin de bulunduğu çeşitli ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için çalıştı. Görev süresi özellikle İsrail ile birçok Arap ülkesi arasındaki ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmalarının imzalanmasına tanık oldu.

Netanyahu’nun İsrail siyaseti ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi hâlâ önemini koruyor ve ülkenin siyasi ortamında merkezi bir figür olmaya devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararları sonrası Netanyahu‘nun gelecekte tutuklanmasının önünün açıldığı ifade ediliyor.

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