Galatasaray, Konya’da sınav verdi

Galatasaray, 5-2’nin moraliyle sahadaydı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Konyaspor’a konuk oldu.

Takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde haftaya başlayan sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında hiç ummadığı bir sonuçla karşılaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

49. dakikada Galatasaray’ın Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

75. dakikada Konyaspor, Adil Demirbağ’ın golüyle 1-0 öne geçti.

81. dakikada Blaz Kramer, farkı 2’ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider, Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Bu skorun ardından sarı-kırmızılılar 55 puanda kalırken, 12 hafta sonra ilk kez kazanan yeşil-beyazlılar puanını 23’e yükseltti.

Ligin gelecek haftasında Cimbom, sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir’e konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar ayrıca 25 Şubat Çarşamba günü 5-2’nin rövanşında Juventus’a konuk olacak.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Galatasaray, Süper Lig’de 10 maç sonra mağlup oldu.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor’a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. “Cimbom” bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor’u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Konyaspor’a 2-0 kaybederek ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı.

