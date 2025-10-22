FutbolSporTürkiye

Galatasaray’da İlkay Gündoğan şoku!

Galatasaray’ın son antrenmanında sakatlanan İlkay Gündoğan, 3 hafta ile 2 ay arası sahalardan uzak kalacak

NationalTurk NL22/10/2025
72 Bir dakikadan az
Galatasaray’ın son antrenmanında sakatlanan İlkay Gündoğan, 3 hafta ile 2 ay arası sahalardan uzak kalacak
WTS ile Ayın Fırsatları

İlkay Gündoğan’dan kötü sürpriz

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt maçına saatler kala İlkay Gündoğan’dan kötü haber geldi. 34 yaşındaki orta saha, dünkü antrenmanda arka adalesinden sakatlandı. İlk alınan bilgilere göre sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Kimi kaynaklara göre ise İlkay’ın sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 ay uzak kalacağı yönünde. Kesin bilginin MR çekilmesinin ardından netleşeceği bildirildi.

Bağlantılar
NationalTurk NL22/10/2025
72 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu