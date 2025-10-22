Galatasaray’da İlkay Gündoğan şoku!

İlkay Gündoğan’dan kötü sürpriz

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt maçına saatler kala İlkay Gündoğan’dan kötü haber geldi. 34 yaşındaki orta saha, dünkü antrenmanda arka adalesinden sakatlandı. İlk alınan bilgilere göre sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt, Göztepe, Trabzonspor ve Ajax karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Kimi kaynaklara göre ise İlkay’ın sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 ay uzak kalacağı yönünde. Kesin bilginin MR çekilmesinin ardından netleşeceği bildirildi.