Hakim Esat Toklu: Paramount’ta Kaldım, Parasını Ödedim

Paramount Otel’de ücretsiz kaldığını iddia eden Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunan hakim Esat Toklu otelde kaldığını ancak 35 bin TL ödediğini söyledi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eylül 2020’de otelde ailesiyle birlikte kaldığını, bunun karşılığında 35 bin lira ödeme yaptığını belirterek Sezgin Baran Korkmaz ile de lobide ayaküstü tanıştırıldığını ileri sürdü.

Bu otelde Eylül’de 2020’de ailesi ile birlikte kaldığını kabul eden Toklu, buna karşılık 35 bin lira ödediğini ifade etti. Toklu, Sezgin Baran Korkmaz ile lobide ayaküstü tanıştırıldığını da kaydetti.

ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre Esat Toklu suç duyurusunda şunları kaydetti:

“Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. Otelde kimsenin misafiri olarak kalmadım.

Sezgin Baran Korkmaz ile Tanışmış

Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim.

Esat Toklu Sezgin Baran Korkmaz’ın Pasaport Davasına Baktı mı?

Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır.

Videodaki diğer bir iddia olan milyonluk sıfır araç iddiası da kamuoyunu yanıltmaya yönelik, şahsımı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Bu araç, makama gelirken kullandığım araç değildir. Ayrıca malvarlığımız hakkında düzenli olarak HSK’ye bildirimde bulunuyoruz. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK’ya sundum. Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır.

Bu beyanlarımın dışında videoda hakkımda söylenen her şey iftiradır. Şüpheli, attığı tweetlerle ve yayınladığı videoyla özel hayatımın gizliliğini ihlal etmiş, kamuoyu nezdinde mesleki itibarıma ağır ithamlarla gerek şahsımın gerekse temsil ettiğim makamı yıpratmaya çalışmıştır. Tüm bu nedenlerle şüpheli veya şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederim.”