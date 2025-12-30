Hakan Çalhanoğlu 1 numara

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye gündeminde

A Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2025 yılına damgasını vurdu.

Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2025 yılında, Avrupa’nın 5 büyük ligi, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinde forma giyen futbolcular arasında en fazla gol+asist katkısı veren futbolcu unvanını elde etti.

46 maçta 21 gol+asist katkısıyla zirveye yerleşen Hakan‘ı 54 maçta 20 gol+asistle Paris Saint Germain’den Vitinha izledi.

Bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilgisinin ardından Inter, Hakan’ın 2027 Haziran’da sona erecek olan sözleşmesini 2029’a kadar uzatmak için harekete geçti.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun Zielinski’ye verdiği pas İtalya’da yılın asisti seçildi