Fenerbahçe oyunu, ligi ve rekabeti dengeledi

Ali Koç Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkarak kendi egoları ve kaygılarına takımı ve camiayı alet etmişti. O maça Fenerbahçe çıkıp kazansaydı belki de ligi de önde tamamlayıp şampiyon olacaktı. Bu bir başkanın kulübü yönetme stratejisiydi.

Takımı Mert Hakan ile bütünleştirme stratejisi Ali Koç’un diğer büyük hatasıydı.

7 yıl boyuncu yaptığı transferler ile bir istikrar ve sürdürebilir başarı sağlayamayan Ali Koç, Fenerbahçe’nin bir tek Guendouzi transferi ile sahada fark yaratmasının nasıl bir transfer bakış açısını da ortaya koymaktaydı.

Fenerbakçe Bentancur, Xaka ve Guendouzi’den birini veya ikisini alarak bir oyun kalitesi yakalamayı başarabilirdi. Bu merkez oyunu takımın denge ve üstünlük oyununu sağlayan bir öneme sahip olduğundan, Asensio’nun yanına bu transfer oyunu iki yönlü de oynama başarısının sağlanmasına neden oldu.

Özellikle doğru pozisyonda oynama durumu-ki İsmail için büyük sorun olan bu doğru pozisyon tercihi ve pas tercih hataları biraz olsun azalarak, daha çabuk ve dinamik oyuna geçişe neden oldu.

Musaba Mert uyumu Galatasaray için sol kanadın kullanılmamasına sağlarken, Levent’in Kerem’in kırık oyununa rağmen-Sane üzerindeki dengeli oyunu Galatasaray için kanat oyunlarını bertaraf etti.

Merkezdeki Guendouzi ve Asensio kalitesi, hem top Fenerbahçe’deyken hem de Galatasaray’dayken oyunu lehine çevirmeyi başardı.

Diğer önemli ayrıntı ön baskıyı artık doğru uygulaması Fenerbahçe’nin Galatasaray oyunun bozmasın neden oldu. İlk defa bu kadar istikrarlı ve doğru ön baskı yaptı Fenerbahçe.

Bunun devamında, ön baskıdan ikici bölgeye geçişte takım boyunun kısılması ve içeriye topun ve oyuncunun geçişine izin verilmemesi; Galatarasay’ın pozisyon bulmasına izin vermediği gibi, oyun kurmasını da engelledi.

Okan Buruk kaleci tercihi ve İlkay tercihi takım açısından bedel ödemeye neden oldu ki bu tercihler final maçı için önemli farklılıklar yaratacak olmasını reddeden tutumuyla-faturayı kendine çıkarmış oldu.

Fenerbahçe artık psikolojik üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte, Galatasaray’ın A. Madrid ve M. Cıty maçlarını kaybederse kendi içinde tartışmalı süreç başlar. Hele – hele şampiyonluğa olumsuz etkisi Okan Buruk için tartışma başka boyuta getirir.

Aynı durum Sadettin Saran içinde geçerli, sezon sunu yapılacak genel kurul için başarı kaçınılmaz görünmekte, bunu sağlaması kendisini ve kulübü bir nebze güven tazelemesi için ciddi ayrıntıdır.

Süper Kupa’yı kazanması Fenerbahçe için bir yeni avantajlı durumu ve artık şampiyonluk sürecini yakalaması ile, tüm lig boyunca, sürecin pozitif yanını yakalama bakımından taraftara ve camiaya bir özgüvene neden olacaktır.

Süreç yeni başladı.

Müslüm Gülhan – NationalTurk