Fenerbahçe’den dev transfer

Fenerbahçe’den ara transferde ikinci imza

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe ara transferde hız kesmiyor.

Sarı-lacivertliler, Samsun’dan Anthony Musaba’nın ardından Lazio’dan dünya çapındaki orta saha Matteo Guendouzi’nin transferini bitirdi.

Kanarya 26 yaşındaki Fransız futbolcu ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzalarken 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Guendouzi’yi 10 Ocak Cumartesi Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde sahaya sürmeyi planlıyor.

Kariyerinde 372 karşılaşmada 19 gol 38 asistle oynayan futbolcunun özellikleri şöyle:

26 yaşındaki Fas kökenli Fransız futbolcu, hem fiziksel kapasitesi hem de oyun zekasıyla modern bir “box-to-box” (iki ceza sahası arası) oyuncu profilini başarıyla dolduruyor.

Fiziksel Özellikler

​Dinamizm ve Tempo: Guendouzi, maçın başından sonuna kadar yüksek yoğunluklu koşu yapabilen atletik bir oyuncu. Sahayı boydan boya kat edebilen box-to-box karakteri bu dinamizmden besleniyor.

​Dayanıklılık: Baskı gücünü 90 dakikaya yayabilen, fiziksel düşüş yaşamayan bir oyuncu. Bu özelliği, savunma ve hücum geçişlerinde takımı için bir sigorta görevi görüyor.

​İkili Mücadele Sertliği: Fiziksel gücünü özellikle topa sahip olma mücadelelerinde gövdesini iyi kullanarak sergiliyor. Temaslı oyundan kaçınmayan yapısı, orta sahada caydırıcı bir güç yaratıyor. Bu tarzına rağmen “genel” top kapma istatistikleri düşük ama bu yaptıkları bekleneni veriyor.

Hava Topları: Boy avantajına (1.85m) rağmen hava toplarında bir “stoper” kadar baskın değil ancak orta saha eşleşmelerinde pozisyon alması sayesinde top kazanma oranı fena sayılmaz.

Çabukluk: Uzun bacaklı yapısına rağmen ilk adım patlaması ve dar alandaki vücut çalımları oldukça seri. Bu durum baskıdan sıyrılmasını sağlıyor.

Teknik Kapasite

​Dikine paslar: En ayırt edici özelliği, hat kıran dikine paslarıdır. Topu sadece tutmakla kalmaz, rakip savunmanın yerleşimini bozan kilit paslarla oyunu hızla ileri taşır.

​Top Taşıma: Teknik becerisi ve hızıyla topu ayağından çıkarmadan orta sahayı geçebilir. Dar alandaki baskıdan topla birlikte çıkarak takımını üçüncü bölgeye yerleştirir.

​Pas Güvenilirliği: %88-90 civarındaki isabet oranıyla hem riskli pasları dener hem de top kaybı seviyesini makul düzeyde tutarak oyunun akışını kontrol eder.

​Bitiricilik: Hücum bölgesine sızma ve pozisyona girme konusunda sezgileri güçlü olsa da, vuruş kalitesi ve skor üretme konusunda henüz “elit” seviyede değildir. Kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurabilir.

Uzun ve Kısa Paslar: Kısa paslarda güvenilir bir istasyon; uzun paslarda ise ters kanada oyun yönünü değiştirme (diagonal pas) becerisi yüksek. Topu oyuna sokarken “metronom” görevi görüyor.

​Top Sürme: Topu ayağına yapıştırarak mesafe kat etmeyi sever. Klasik bir kanat oyuncusu gibi adam eksiltmekten ziyade, gücüyle ve topu saklayarak hatları geçer.

​Sırtı Dönük Oyun: Orta sahada baskı altındayken topu saklama ve gövdesini kullanarak faul alma becerisi çok yüksektir. Takımını rahatlatır.

​Half-Space (Yarım Alan) Kullanımı: Modern bir 8 numara olarak “half-space” bölgelerine sızmayı sever. Buradan ceza sahasına ya pas çıkarır ya da bek bindirmelerini besler.

​Orta Açma ve Duran Toplar: Duran toplarda birincil isim olmasa da akan oyunda sağ kanattan kestiği kavisli ortalarla tehlike yaratabilir.

Mental Karakter

​Oyun Zekası: Saha içindeki konumlanması ve hücum başlangıçlarındaki xT (Beklenen Tehdit) yaratma becerisi, yüksek bir taktiksel farkındalığa işaret eder.

Karar Alma: Topun ne zaman hızlandırılması, ne zaman soğutulması gerektiğine dair sezgileri gelişmiş. Ancak bazen agresifliğinin kurbanı olup riskli bölgelerde fazla top tutabiliyor.

​Liderlik ve Karakter: Genç yaşına rağmen saha içinde sorumluluk alan, arkadaşlarını yönlendiren ve maçın tansiyonunu yükselten bir “kazanan” karakterine sahiptir.

​Agresiflik ve Disiplin: Hırslı yapısı en büyük artısıyken, aynı zamanda en büyük zaafıdır. Reaksiyonel hareketleri nedeniyle gereksiz kartlar görebilmesi (5 sarı, 1 kırmızı), maç içinde zaman zaman duygularını yönetmekte zorlandığını gösterir.

Taraftarın desteğini arkasında hissedince performansı artan, ama tersi durumda doğrudan kaybedeceğiniz bir oyuncu.

​Not: Guendouzi’nin bu özellikleri, onu hem savunma güvenliği hem de hücum üretkenliği isteyen takımlar için ideal bir modern 8 numara yapıyor