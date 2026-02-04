İlk finalist Arsenal

Arsenal iki maçı da kazandı
İngiltere Lig Kupası’nın yarı final rövanşında Arsenal, Chelsea’yi konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı gol sesi çıkmadı.
90+7. dakikada Kai Havertz topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
Mücadelenin geri kalanında da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-0 ev sahibi galibiyeti ile sonuçlandı.
Yarı final karşılaşmasının ilk maçında Chelsea’yi 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla birlikte İngiltere Lig Kupası’nda finale yükseldi.
Londra temsilcisi finalde, yarın gerçekleşecek olan Manchester City-Newcastle United karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.