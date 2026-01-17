Galatasaray’da çöküş mü başladı?

Galatasaray, sinyali Fenerbahçe ile verdi

Son üç sezonun şampiyonu olduğu Trendyol Süper Lig’de ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde kapatan Galatasaray, buna karşın kötü sinyaller veriyor.

Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye 2-0 kaybedip, Türkiye Kupası’nda Fethiyespor deplasmanında 2-1’le zor kazanan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına ise evinde 1-1’lik Gaziantep FK beraberliğiyle başladı.

Rams Park’ta 35 bin seyircinin yer aldığı tribünlerin boş kalması dikkat çekti.

Taraftarlar, oyundan çıkarken İlkay Gündoğan’ı ıslıklarken ilk kez başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etti.

Tribünler, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’nin taraftarına yağmurluk dağıtmasına karşın yönetimin kendilerine adeta poşet vermesine tepki gösterirken Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid maçının bilet fiyatlarının yüksekliği taraftarları iyice çileden çıkardı.

Galatasaray’da ödeme krizinin yaşandığı ve futbolcuların, uzun süredir maaş alamadığı, geçen sezonun şampiyonluk primlerinin ise hâlâ ödenmediği ileri sürülüyor.

Sosyal medyada taraftarların büyük bir bölümü harcanan yüksek rakamlara karşı oynanan futbol ve Avrupa’da bir türlü başarının gelmemesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk’u ağır şekilde eleştiriyor.

Bu arada aniden Lucas Torreira ve Mauro Icardi’nin ayrılmak istemesinin perde arkasında ödeme krizinin olduğu belirtiliyor.

Takımın eski yıldızlarından Hasan Şaş da Gaziantep FK maçının ardından: “Sadece şunu sormak istiyorum. Galatasaray’da 30 milyon taraftar şu an itibariyle Singo’nun neden oynamadığını biliyor mu? 5 Kasım’da oynamış en son maçını, 17 Ocak’tayız. Eskiden çapraz bağ ameliyatı olanlar bugün düz koşulara başlamıştı. Singo’nun neden olmadığını bugün ben bilmiyorum. Singo niye yok? Taraftar ne biliyor Singo hakkında? 30 milyon Euro.”

“Uğurcan neden oynamadı Süper Kupa’da Fenerbahçe maçında? Uğurcan yok, Singo yok, 30+30=60 bonservis, Osimhen 75 milyon Euro, milli takımında. 3 tane oyuncusu yok Galatasaray’ın.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Oyuncu Şahan Gökbakar da, “Kadro planlaması yapamayan, 1.5 yıldır gereken yerlere transfer yapamayan, Saçma sapan paralara transfer kovalayıp kişisel reklamı pesinde koşan, Takımın havasını koruyamayan, Galatasaray‘ın haklarını savunamayan, Seyircisine yağmurluk bile alamayan, BASİRETSİZ ve BECERİKSİZ bir yönetimsiniz! Yazık!” dedi.