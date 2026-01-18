Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız’ı yıktı

Semih Kılıçsoy, 11’de başladı

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’tan 14 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı Cagliari ile milli futbolcumuz Kenan Yıldız‘ın formasını giydiği Juventus karşısına çıktı.

20 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 gol attığı Cagliari’nin Juventus mücadelesinde 11’de başlayıp 54 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız ise bu sezon 27 maçta 8 gol, 7 asistle oynadığı Juventus ile 90 dakika sahada kalırken bir de sarı kart gördü.

65. dakikada Gianluca Gaetano’nun pasına gelişine vuran Luca Mazzitelli skoru 1-0 yaptı.

Bu sonuçla 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Cagliari, 21 maçta 22 puana ulaştı.

6 maç sonra ilk kez kaybeden Juventus ise lider Inter’in 10 puan gerisine düştü.

Cagliari, 3 puanı bu golle aldı – Video