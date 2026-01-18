FutbolAvrupaDünyaSporVideo

Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız’ı yıktı

İtalya Ligi'nde Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 yenerek büyük bir sürprize imzasını attı

NationalTurk NL18/01/2026
Semih Kılıçsoy, 11’de başladı

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’tan 14 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandığı Cagliari ile milli futbolcumuz Kenan Yıldız‘ın formasını giydiği Juventus karşısına çıktı.

20 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 gol attığı Cagliari’nin Juventus mücadelesinde 11’de başlayıp 54 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız ise bu sezon 27 maçta 8 gol, 7 asistle oynadığı Juventus ile 90 dakika sahada kalırken bir de sarı kart gördü.

65. dakikada Gianluca Gaetano’nun pasına gelişine vuran Luca Mazzitelli skoru 1-0 yaptı.

Bu sonuçla 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Cagliari, 21 maçta 22 puana ulaştı.

6 maç sonra ilk kez kaybeden Juventus ise lider Inter’in 10 puan gerisine düştü.

Cagliari, 3 puanı bu golle aldı – Video

