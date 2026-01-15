FutbolDünyaEn Son HaberlerSpor

Nijerya-Fas final için kapıştı

Afrika Kupası yarı finalinde Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu

0
Afrika Kupası yarı finalinde Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu

Nijerya, Fas ile 90 dakikada yenişemedi

Afrika Kupası yarı finalinde Nijerya ev sahibi Fas ile karşılaştı.

Sarı kart cezalısı Beşiktaşlı Wilfred Ndidi‘nin forma giyemediği Süper Kartallar’da Galatasaraylı forvet Victor Osimhen ise sahadaydı.

Trabzonsporlu Paul Onuachu 118’de Victor Osimhen’in yerine oyuna dahil oldu.

Fas’ta da Fenerbahçeli Youssef En Nesyri, 103. dakikada oyuna dahil oldu.

İki takımın da net pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmanın 45 ve 90 dakikaları 0-0 sona erince uzatma bölümüne geçildi.

120  dakika da golsüz berabere sona erince geçilen seri penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Fas finale çıktı.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise Senegal, Mısır’ı 78. dakikada Sadio Mane’nin golüyle yenerek finale yükseldi.

Afrika Kupası’nda Nijerya-Mısır üçüncülük maçı 17 Ocak’ta TSİ 19.00, Fas-Senegal final karşılaşması ise 18 Ocak’ta TSİ 22.00’de oynanacak.

