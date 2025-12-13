AvrupaFutbolSpor

Atletico Madrid, Valencia’yı devirdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakibi Atletico Madrid, İspanya Ligi'nde kötü gidişe "Dur" dedi

Atletico Madrid son iki maçını kaybetmişti

Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak 2026’da temsilcimiz Galatasaray’a konuk olacak Atletico Madrid, İspanya Ligi’nde Valencia’yı ağırladı.

La Liga’da art arda Barcelona deplasmanında 3-1, Athletic Bilbao deplasmanında ise 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, ilk golü bulan taraf oldu.

17. dakikada Koke, kaleci Agirrezabala’dan dönen topu yerden köşeye bırakarak Madrid temsilcisini öne geçirdi: 1-0

63’te Lucas Beltran ceza sahası yayı gerisinden yerden nefis bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1

59’da oyuna dahil olan Antoine Griezmann, 74’te ev sahibini üstünlüğe taşıdı: 2-1

Bu sonuçla Atletico, 17. haftada 34 puana ulaşırken 4 maç sonra kaybeden Valencia 16 karşılaşmada 15 puanda kaldı.

Atletico Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanı bulunuyor.

2-1
ATLETİCO MADRİD-VALENCİA
STAT: Riyadh Air Metropolitano
HAKEM: Cesar Soto
GOLLER: Koke (Dk. 19), Antoine Griezmann (Dk. 74) / Lucas Beltran (Dk. 63)
SARI KARTLAR: Marc Pubill, Alexander Sörloth, Griezmann / Hugo Duro
ATLETİCO MADRİD: Oblak – Molina (Dk. 46 Le , Pubill, Hanchko, Ruggeri – Giuliano Simeone, Barrios Rivas (Dk. 60 Thiago Almada), Koke, Nicolas Gonzalez (Dk. 59 Conor Gallagher) – Sörloth, Julian Alvarez (Dk. 59 Antoine Griezmann)
VALENCİA: Agirrezabala – Foulquier, Eray Cömert (Dk. 71 Santamaria), Copete – Ugrinic (Dk. 72 Javi Guerra), Almeida – Correia, Pepelu (Dk. 82 Ramazani), Alcalde (Dk. 82 Gaya)  – Duro, Diego Lopez (Dk. 55 Lucas Beltran)

 

