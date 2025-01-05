Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Izvestia, muhabir Alexander Martemyanov’un Donetsk bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), cephe hattından uzak bir noktada otoyolda seyir halindeki sivil aracı hedef aldı. Saldırıda Martemyanov yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan 5 gazeteci yaralandı.

Rusya’dan Sert Tepki: “Kasten Hedef Alındı”

Rusya, saldırının bilerek yapıldığını iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıyı “acımasız bir suç” olarak nitelendirerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hükümetini suçladı. Zaharova, açıklamasında, “Gazetecileri hedef almak, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, Zelenskiy rejiminin basın özgürlüğüne yönelik saygısızlığını ve şiddet politikasını bir kez daha gözler önüne seriyor,” ifadelerine yer verdi.

Ukrayna’dan Sessizlik

Saldırıyla ilgili Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın detayları ve saldırının hedefi hakkında belirsizlik sürüyor.

Gazeteciler İçin Tehlikeli Bölge

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verilerine göre, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana bölgede en az 15 gazeteci hayatını kaybetti. Savaş bölgesinde çalışan gazeteciler, çatışma alanlarında hem fiziksel saldırılar hem de hedef alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Uluslararası Basın Camiasında Endişe

Martemyanov’un ölümü, uluslararası basın camiasında derin bir endişe yarattı. Özgür basının çalışmaları sırasında hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten gazeteci örgütleri, savaş bölgelerindeki gazetecilerin güvenliğini sağlamak için daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Savaşın Gölgede Bıraktığı Bir Gerçek

Donetsk bölgesinde yaşanan bu olay, gazetecilerin savaş bölgelerinde karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Alexander Martemyanov’un trajik ölümü, hem basın özgürlüğü hem de savaşın yıkıcı etkileri konusunda uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini ortaya koyuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Kursk bölgesinde gerçekleşen çatışmalarda bir Kuzey Kore piyade taburunun ve Rus paraşütçülerin ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Sharm El Sheikh Turu: Cennetten Bir Köşe