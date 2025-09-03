İngiltere medyasında alay konusuyuz!

İngiltere gazeteleri bize kapak yaptı

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray, bu sezon lig usulü oynanacak turnuvada İngiltere Premier Lig’den Manchester City ve Liverpool ile eşleşti. Kura çekimine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray’ın rakibi olan Liverpool ile ilgili “Galatasaray 1. torbadan güzel kura çekti. Liverpool, eski Liverpool değil” dikkatleri çekti. Geçen sezon İngiltere Premier Ligi’ni kazanan, bu sezona da 3’te 3’le başlayan Liverpool ile ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözleri İngiliz basını tarafından alaya alındı.