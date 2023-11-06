CHP’de Yeni Parti Meclisi Belli Oldu: İşte Tam Liste
CHP’nin yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. Yeni listede CHPnin çok tepki çeken isimleri yer almadı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.
CHP Kurultayı’nın ikinci günde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye seçimleri yapıldı.
Kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik anahtar liste hazırlayan Özgür Özel’in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.
Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel’in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın olan isimler de yer aldı.
Özel, kamuoyunda çoklu dönem milletvekili olan ve tepki çeken isimlerin hiç birini listesine almadı.
Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı.
CHP Parti Meclisi Listesi;
Gökhan Zeybek
Özgür Karabat
Bedirhan Berk Doğru
Ozan Işık
Deniz Yücel
Gamze Taşçıer
Murat Bakan
Suat Özçağdaş
Cem Aydın
Baki Aydöner
Ensar Aytekin
M. Gül Çiftçi Binici
Selin Sayek Böke
Canan Taşer
Pınar Uzun Okakin
Mahir Yüksel
Erhan Adem
Burhanettin Bulut
Ecevit Keleş
Ali Abbas Ertürk
Hikmet Erbilgin
Ali Haydar Fırat
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Hüseyin Yaşar
Berker Esen
Ulaş Karasu
Müslim Sarı
Deniz Yavuzyılmaz
Zeliha Aksaz Şahbaz
Özgür Ceylan
Hikmet Yalın Halıcı
Erbil Aydınlık
Sevgi Kılıç
Yalçın Görgöz
Orhan Sarıbal
Turgay Özcan
Melisa Uğuraş
Mehmet Tüm
Ali Haydar Hakverdi
Mehmet Necati Yağcı
Sinem Kırçiçek
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İsmail Atakan Ünver
Semra Dinçer
Nevaf Bilek
Hüseyin Can Güner
Ahmet Hakan Uyanık
Bora Terzi
Ertan Akbaba
Dursun Bulut
Oğuz Kaan Salıcı
Şengül Yeşildal
Emin Umut Dikili
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Sinan Adıyaman
Mustafa Adıgüzel
Erdal Aksunger
Murat Çan
Veli Özdemir
Necdet Saraç
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Ayça Akpek Şenay
Esin Fatma Temel
Hümeyra Akkuş Sandıklı
İsmail Emre Telci
Ekincan Aksoy
Özkan Tice
Aysem Gülmez
Deniz Çakır
Süleyman Bülbül
Deniz Demiröz
Nurdan Yücal
Turan Taşkın Özer
Ali Balta
Özgür Sağlam
Remzi Kazmaz
Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri
Yankı Bağcıoğlu
Yalçın Karatepe
Volkan Demir
Baran Bozoğlu
İlhan Uzgel
Gülşah Deniz Atalar
Fethi Açıkel
Gökçe Gökçen
CHP ile BJK, Kılıçdaroğlu ile Çebi, genel kurul ile kurultay
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