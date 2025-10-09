Dünya Kupası’nın takvimi değişiyor

“Dünya Kupası sıcakta oynanmaz!”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği toplantısı öncesi Dünya Kupası’nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Infantino, normalde Haziran-Temmuz arasında oynanan Dünya Kupası finallerinin takviminin değişebileceğini duyurdu. FIFA Başkanı, “Detaylar üzerinde çalışıyoruz, bunu futbolun tüm katmanlarıyla tartışıyoruz. Bu sadece Dünya Kupası ile ilgili değil. Avrupa ülkeleri bile Temmuz ayında çok sıcak oluyor. Bununla ilgili bir adım atmamız şart” dedi.

Dünya Kupası, 2022’de kışın oynandı

FIFA, Katar’ın ev sahibi olması nedeniyle 2022 Dünya Kupası’nı Haziran-Temmuz yerine Kasım-Aralık ayları arasında düzenlemişti. 2030 Dünya Kupası’na ise İspanya-Portekiz-Fas’ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak ülke, son dönemde futbola milyar Euro’luk kaynak akıtan Suudi Arabistan. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise kıtaların farklı zamanlarda farklı iklim koşullarına sahip olmasını göz önünde bulundurarak en iyi ortak zamanın Mart ya da Ekim ayları olduğunu vurguladı. Bu arada Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın bir kez daha kış aylarında yapılması bekleniyor. Ramazan ayının 2034’te Kasım-Aralık dönemine denk gelmesi nedeniyle, turnuvanın 2035’in başına ertelenmesi güçlü bir olasılık olarak görülüyor.