Arjantin Suudi Arabistan Maçı: Messi ve Arkadaşları 5 Dakikada Şaşkına Döndü!

Lionel Messi’nin forma giydiği Arjantin Suudi Arabistan maçı ile şoka girdi! Dünya Kupası C Grubu maçı büyük bir sürprize sahne oldu.

İlk yarısını mağlup tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında peş peşe bulduğu gollerle öne geçen Suudi Arabistan, tarihi bir zafere imza attı. Arjantin’in tek golünü penaltıdan Messi attı.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında favori takımlardan Arjantin Suudi Arabistan ile Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısını Lionel Messi’nin penaltı golüyle 1-0 önde tamamladığı maçta Arjantin, ikinci yarının başında 5 dakika içinde yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Suudilere galibiyeti getiren goller Saleh Al-Shehri ve Salem Al-Dawsari’den geldi. Arjantin’in tek golünü penaltıdan Lionel Messi attı.

Arjantin Suudi Arabistan Maçı: Peş Peşe Goller

Maçın 10. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Messi ile 1-0 öne geçen Arjantin, ilk 45 dakikada topu üç kez daha ağlara gönderdi. Ancak bu goller ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48. dakikada Saleh Al-Shehri ile beraberliği yakaladı. Bu golden 5 dakika sonra 53. dakikada bu kez sahneye çıkan Salem Al-Dawsari, şık bir gole imza atarak takımını öne geçirdi.

Arjantin Suudi Arabistan maçı kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 2-1 Suudi Arabistan’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, İtalya’ya ait yenilmezlik rekorunu kırmayı başaramadı. Suudi Arabistan maçına kadar 36 maçtır yenilmeyen Arjantin, 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan’a yenilerek rekoru egale etme şansını kaçırdı.

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