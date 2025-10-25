Kenan Yıldız’a 4.9 milyar TL

Kenan Yıldız olmazsa olmaz

Bayern Münih’ten bedelsiz transfer olduğu Juventus’ta kısa sürede dikkat çeken, performansıyla Türk Milli Takımı’nın da değişmez isimlerinden biri olan Kenan Yıldız’a dev teklif. Kadrosunda milli oyuncumuz Arda Güler‘i de bulunduran Real Madrid, Juventus ile sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza giren 20 yaşındaki futbolcu için 100 milyon Euro (yaklaşık 4.9 milyar TL) bonservis bedeli ödemeye hazır. İspanyol spor kanalı Fichajes, haberinde, “Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kenan Yıldız’ın mutlaka alınmasını istiyor. Mali kaynak sağlanması için yönetime, Kylian Mbappe dışında herkesin satılabileceği bilgisini verdi” ifadelerini kullandı. Real Madrid’in, Kenan Yıldız’ın maliyetini takımdan ayrılmaya hazırlanan Vinicius Junior’un satışıyla karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon Juventus’ta 55 karşılaşmada 10 gol, 6 asist, bu sezon ise 7 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Kenan Yıldız, Türk Milli Futbol Takımı’nda ise son 4 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.