A Milli Takım’da konuşulmayan kriz

A Milli Takımı’nda Almanya’dan gelenler üvey evlat mı?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1, içeride ise Gürcistan’ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım’da işler yolunda görünse de Almanya’dan kadroya dahil edilen oyuncular konusunda teknik direktör Vincenzo Montella’nın işi zor. Atakan Karazor’un Türkiye’nin oynadığı iki maçta da süre alamaması, hem oyuncu hem de Stuttgart yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. (BILD) Stuttgart cephesi, milli takımda Atakan’a yapılan muameleden rahatsız. Genel görüş şöyle: “Oynatılmayacaksa neden çağrılıyor?” Stuttgart yönetimi, bu durum karşısında nasıl bir tutum izleyeceğini kendi içinde değerlendiriyor. Benzer bir durum kısa süre önce Can Uzun’un da başına gelmişti. Eintracht Frankfurt’un genç yıldızı, eylül ayında milli takıma davet edilmiş, ancak forma şansı bulamamıştı. Ardından kulüp yöneticileriyle TFF arasında yapılan görüşmeler sonucunda Can, Bulgaristan maçında son 20 dakikada oyuna dahil edilmişti. Şimdilik oradaki gerginlik yatışmış görünüyor.