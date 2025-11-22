Liverpool resmen çöküyor

Liverpool zirveden kopuyor
İngiltere Premier Lig’de geçen sezonun şampiyonu Liverpool için işler hiç yolunda gitmiyor.
Kırmızı-beyazlılar kendi sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olarak ligdeki son yedi maçında altıncı kez kaybetti.
Bu maça çıkarken sadece 2 galibiyeti bulunan konuk ekibin gollerini 33. dakikada Murillo, 46’da Nicolo Savona ve 78’de Morgan Gibbs-White kaydetti.
Liverpool, yarın kazanması durumunda lider Arsenal’ın 11 puan gerisine düşecek.
İngiltere Premier Lig’de bugün alınan sonuçlar şöyle:
Burnley-Chelsea: 0-2
(Pedro Neto 37, Enzo Fernandez 88)
Wolverhampton-Crystal Palace: 0-2
(Daniel Munoz 63, Yeremi Pino 69)
Bournemouth-West Ham United: 2-2
(Marcus Tavernier 69 pen, Enes Ünal 81 / Callum Wilson 11 ve 45)
Fulham-Sunderland: 1-0
(Raul Jimenez 84)
Brighton-Brentford: 2-1
(Danny Welbeck 71, Jack Hinshelwood 84 / Thiago 29 pen.)