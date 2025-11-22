Liverpool resmen çöküyor

Liverpool zirveden kopuyor

İngiltere Premier Lig’de geçen sezonun şampiyonu Liverpool için işler hiç yolunda gitmiyor.

Kırmızı-beyazlılar kendi sahasında Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olarak ligdeki son yedi maçında altıncı kez kaybetti.

Bu maça çıkarken sadece 2 galibiyeti bulunan konuk ekibin gollerini 33. dakikada Murillo, 46’da Nicolo Savona ve 78’de Morgan Gibbs-White kaydetti.

Liverpool, yarın kazanması durumunda lider Arsenal’ın 11 puan gerisine düşecek.

İngiltere Premier Lig’de bugün alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Chelsea: 0-2

(Pedro Neto 37, Enzo Fernandez 88)

Wolverhampton-Crystal Palace: 0-2

(Daniel Munoz 63, Yeremi Pino 69)

Bournemouth-West Ham United: 2-2

(Marcus Tavernier 69 pen, Enes Ünal 81 / Callum Wilson 11 ve 45)

Fulham-Sunderland: 1-0

(Raul Jimenez 84)

Brighton-Brentford: 2-1

(Danny Welbeck 71, Jack Hinshelwood 84 / Thiago 29 pen.)